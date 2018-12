METALLICA в акустике. Дорого. Благотворительно. Красиво?

1 февраля METALLICA выпустят на виниле акустический концерт Helping Hands… Live & Acoustic At The Masonic, и прямо сейчас можно заценить в профсъемке, как в подобном формате выглядит «Disposable Heroes». Шоу состоялось 3 ноября в Сан-Франциско, билеты стоили от $250 до $1250, а спецпредложения уходили на аукционе eBay за $6250.

Жадность на этот раз, однако же, ни при чем: собранные средства пошли в благотворительный фонд «All Within My Hands», созданный для подкармливания народов Африки, развития образования рабочих и что там еще может волновать американских миллионеров. Помимо самих METALLICA в концерте приняли участие приглашенные музыканты, дополнившие метал-акустику перкуссией, мандолиной, клавшными, слайд-гитарой и прочими декорациями.

Сет-лист концерта:

1. Disposable Heroes

2. When A Blind Man Cries (Deep Purple cover)

3. The Unforgiven

4. Please Don’t Judas Me (Nazareth cover)

5. Turn The Page (Bob Seger cover)

6. Bleeding Me

7.Veteran Of The Psychic Wars (Blue Öyster Cult cover)

8. Nothing Else Matters

9. All Within My Hands

10. Enter Sandman

11. The Four Horsemen

12. Hardwired