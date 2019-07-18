METALLICA рвут Прибалтику, или Мечтать не вредно

«Первый концерт METALLICA состоялся 14 марта 1982 года в маленьком клубе города Анахайма, — вспоминает оригинальный и давно забытый басист Ron McGovney, — людей пришло человек 40 или 50, все друзья, по большей части Мастейна. Кажется, понедельник. Ну было оно так себе. Мы исполнили «Hit The Lights», а потом Дэйв порвал две струны. Никакой сменной гитары, конечно же, не имелось. Так что он просто сидел и менял струны, а мы вокруг стояли, молчали и ждали».
Прошло 37 лет… и летом 2019-го в Финляндии на METALLICA пришли посмотреть 55000 человек — то есть 1% населения страны! Каждый сотый финн решил послушать «Sad But True», «For Whom The Bell Tolls», «Master Of Puppets», «Seek & Destroy», «One» — хотя номинально тур посвящен Hardwired, сетлист выглядит вневременным. Хотя и, допустим, без «Hit The Lights».
В настоящее время с продажи билетов на один концерт группа получает от 3 до 6 миллионов долларов. В «Forbes» она попала на 30 место по итогам периода с 1 июня 2018 по 1 июня 2019: за это время чистая прибыль коллектива составила $68.5 миллионов. Звучит неплохо для музыкантов, начинавших с аудитории в 40 человек.
А сегодня, прямо сейчас, METALLICA завершает свое выступление в Эстонии, Тарту, на взлетной полосе бывшего военного аэродрома. В честь такого события власти города даже изменили герб и указатели — а всего собралось 60000 человек, т.е. 4.5% населения Эстонии. Как все это выглядит, с завистью (можно было бы поехать, но как-то не совпало) смотрим прямо сейчас. Ну и не забываем: мечтать не вредно. Кто знает, вдруг звезды «Брюгге» спустя 37 лет соберут стадионы.
В общем, к чему все это? Делитесь впечатлениями, кто посетил!
Через месяц позырю.
Была годная ТРУЬ группа, выступали на разогреве у VENOM, играли хороший трэш, все ценители были довольны! Но как говорится — самое интересное наступает после но:) Случился альбом 1991 года, переворот, отвернулись тысячи , а приобрелись миллионы поклонников во всем мире! METALLICA стала самой коммерчески успешной рок-метал группой всех времён и народов! Десятки хитов, миллионы продаж и тяжёлое бремя все это нести! Это можно оценивать не как плохо или хорошо, они переросли свой жанр, а как явление! Они справились!
Еще не поздно сгонять в Москву в воскресенье.
Skitzo написал(а):
Еще не поздно сгонять в Москву в воскресенье.
Это не Бузова, билетов нет,:) За 6000 рублей билет на самой жопе, где слышно может и будет, а вот видно совсем плохо. Сколько у перекупщиков стоит в танцевальный партер или вип-ложи, даже узнавать страшно
В Москву фу же.
Жаль, в Беларуси нет таких денег. А то бы Борисов-Арену почище БАТЭ собрали!
Дед Аким, ну баксов за 150-200 на танцпол на входе купишь. Есть и на ряды ещё официальные билеты, да.