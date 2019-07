METALLICA рвут Прибалтику, или Мечтать не вредно

«Первый концерт METALLICA состоялся 14 марта 1982 года в маленьком клубе города Анахайма, — вспоминает оригинальный и давно забытый басист Ron McGovney, — людей пришло человек 40 или 50, все друзья, по большей части Мастейна. Кажется, понедельник. Ну было оно так себе. Мы исполнили «Hit The Lights», а потом Дэйв порвал две струны. Никакой сменной гитары, конечно же, не имелось. Так что он просто сидел и менял струны, а мы вокруг стояли, молчали и ждали».

Прошло 37 лет… и летом 2019-го в Финляндии на METALLICA пришли посмотреть 55000 человек — то есть 1% населения страны! Каждый сотый финн решил послушать «Sad But True», «For Whom The Bell Tolls», «Master Of Puppets», «Seek & Destroy», «One» — хотя номинально тур посвящен Hardwired, сетлист выглядит вневременным. Хотя и, допустим, без «Hit The Lights».

В настоящее время с продажи билетов на один концерт группа получает от 3 до 6 миллионов долларов. В «Forbes» она попала на 30 место по итогам периода с 1 июня 2018 по 1 июня 2019: за это время чистая прибыль коллектива составила $68.5 миллионов. Звучит неплохо для музыкантов, начинавших с аудитории в 40 человек.

А сегодня, прямо сейчас, METALLICA завершает свое выступление в Эстонии, Тарту, на взлетной полосе бывшего военного аэродрома. В честь такого события власти города даже изменили герб и указатели — а всего собралось 60000 человек, т.е. 4.5% населения Эстонии. Как все это выглядит, с завистью (можно было бы поехать, но как-то не совпало) смотрим прямо сейчас. Ну и не забываем: мечтать не вредно. Кто знает, вдруг звезды «Брюгге» спустя 37 лет соберут стадионы.

В общем, к чему все это? Делитесь впечатлениями, кто посетил!