Architects Animals Orchestra
28.01.2022

Металкор с оркестром: смотрим на ARCHITECTS в легендарной лондонской студии Abbey Road

Новинки и новости

ARCHITECTS потихоньку становятся одним из наиболее громких экстрим-экспортов Великобритании — и целят все выше. Прошлогодний альбом For Those That Wish to Exist собрал топовые места национальных чартов (также прогрессив-металкорщиков страшно любят в Австралии) — и в конце 2021-го «архитекторы» выступили в той самой студии Abbey Road с оркестром Parallax Orchestra. Еще один уровень взят!

Стрим, естественно, был записан и готовится к мартовскому изданию в виде live-альбома. Смотрите, как оно было.

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