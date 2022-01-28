Металкор с оркестром: смотрим на ARCHITECTS в легендарной лондонской студии Abbey Road

28.01.2022
Металкор с оркестром: смотрим на ARCHITECTS в легендарной лондонской студии Abbey RoadНовинки и новости
ARCHITECTS потихоньку становятся одним из наиболее громких экстрим-экспортов Великобритании — и целят все выше. Прошлогодний альбом For Those That Wish to Exist собрал топовые места национальных чартов (также прогрессив-металкорщиков страшно любят в Австралии) — и в конце 2021-го «архитекторы» выступили в той самой студии Abbey Road с оркестром Parallax Orchestra. Еще один уровень взят!
Стрим, естественно, был записан и готовится к мартовскому изданию в виде live-альбома. Смотрите, как оно было.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 44
Читайте также:
Обновления
-
Jeff Waters уходит с вокального поста ANNIHILATOR
-
Jon Schaffer выпустил какую-то фигню под вывеской ICED EARTH
-
Еще одно продолжение DEATH. Встречаем группу LEFT TO DIE
-
THE HALO EFFECT: IN FLAMES здорового человека
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2021-м
-
IBARAKI: долгожданный проект блэк-метал проект фронтмена TRIVIUM и IHSAHN
-
Лучшим альбомом второго полугодия 2021 становится…
-
Новая модная метал-группа с женским вокалом (кстати, русской женщины): VENOM PRISON
-
Сколько вы готовы отдать за SOEN?
-
Ковид — третья основная причина смертей метал-музыкантов за последние два года
Комментарии
- Sined: Как будто они не они, есть подозрение что вместг феди руку приложил нильсон и гуси
- D-port66: опять это клоун с головой в форме тыквы бредит? жаль его не застрелили во время совершения теракта в Белом…
- Дед Аким: Обычно в кино, если первая часть была удачной, снимают продолжение. Полицейская академия, Американский…
- Зануда: Он художник, он так видит! Но конечно, в дискографию группы не монтируется.
- Курлык курлык: Вау. Его слова про «садистские фильмы» практически один в один повторяют слова…
- Дед Аким: Егор написал(а): Всё как всегда во всех чартах и во все времена — голосование в итоге превращается не за…
- Александр: Ветошь написал(а): Из Skrewdriver бывший кто-то еще умер, от ковида. Мервин Шилдс. Бас гитарист. 58 лет…
- Ветошь: Из Skrewdriver бывший кто-то еще умер, от ковида.
- Александр: Первого января 22-го умер чел из Der Stürmer Хьярулв Хенкер (Исидорос Галанис). 47 лет было. Пишут что из…
- Vektor: Они ведут себя не енергично как на тру
- box176: Сволочи, говнистый и алчный батлер и бездарный розз! Никакого уважения к этим двум персонажам, кроме…
- Дед мороз: Честно говоря, ощущение двоякое. С одной стороны они в открытую занимаются плагиатом. С другой, тусовка. Я…
- Anastasiya: Песня: https://www.youtube.com/watch? v=-Hj2_JLsKe0
Добавить комментарий