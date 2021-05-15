Металисты у власти. CHTHONIC показали live с мартовского фестиваля на 20000 человек

Пока большинство стран решают, допустимо пустить в клуб 20 человек или 25, а также сколько скафандров должен надеть каждый присутствующий, Тайвань развернул бурную деятельность: решив в конце марта, что ковид побежден, в стране организовали Megaport Festival, собравший более 100 групп на 10 сценах, а также 20000 фанатов — причем билеты продались за пять минут.

Что характерно, одними из хэдов стали CHTHONIC, а в числе основателей феста значится небезызвестный парламентарий и лидер «хтоников» Freddy Lim. Кроме того, в сете группы принял участие давний ее фанат Audrey Tang — в настоящее время занимающий должность министра информации. В общем, довольно удобно, когда металисты у власти: все можно даже во время мировой пандемии!

Как оно было, в мае CHTONIC покажут на live-альбоме Chthonic Megaport 2021. По нынешним суровым временам подобная картинка, безусловно, внушает — и, посмотрев видео «Oceanquake», можно даже немножечко позавидовать.

Правда, сейчас в Тайване ковидлы полная жопа — но, как говорил старина Каневский, это уже совсем другая история…

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