Метал-тест: чья женщина?

Поскольку на улице уже весна, пятница, а на следующей неделе — международный женский день, вашему вниманию красочный тест. Можете ли вы, увидев женщину с обложки альбома, быстро определить, дискографии какого коллектива принадлежит этот релиз?.. Скажу сразу: будет несложно. И, вероятно, местами даже приятно.

1. На обложке какой команды развалилась эта блондинка?

тест обложки альбомов метал тетки

2. А кто позвал ведьму?

тест обложки альбомов метал тетки

3. С чьей обложки это жутковатое создание?

тест обложки альбомов метал тетки

4. А этот персонаж откуда?

тест обложки альбомов метал тетки

5. А это художество с чьего кавера?

тест обложки альбомов метал тетки

6. Кто из металистов запечатлел это непотребство?

тест обложки альбомов метал тетки

7. Ммм… помните, чьи эти?

тест обложки альбомов метал тетки

8. Кто опубликовал на обложке такую вот тусовку?

тест обложки альбомов метал тетки

9. Чьи красотки?

тест обложки альбомов метал тетки

10. Минутка женственности от…

тест обложки альбомов метал тетки

11. Фрагмент акта бесорождения от…

тест обложки альбомов метал тетки

12. Кому не спится?

тест обложки альбомов метал тетки

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. тютя 04.03.2017 в 02:33

    10 из 12 это было не сложно))

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  2. Pat 04.03.2017 в 11:03

    11 из 12! Совсем не сложно)

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  3. afterglowstar 04.03.2017 в 12:22

    12 из 12. Flawless victory.

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  4. Polyphemus 04.03.2017 в 16:28

    12/12. А Celtic Frost’а этот альбом надо бы уже сесть и послушать что ли, хоть раз в жизни.

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