Поскольку на улице уже весна, пятница, а на следующей неделе — международный женский день, вашему вниманию красочный тест. Можете ли вы, увидев женщину с обложки альбома, быстро определить, дискографии какого коллектива принадлежит этот релиз?.. Скажу сразу: будет несложно. И, вероятно, местами даже приятно.
Метал-тест: чья женщина?
Anastasiya, рубрика(и): Блог
Количество просмотров: 315
Теги: метал-тетки, обложки альбомов, тест
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Комментарии
- Polyphemus: 12/12. А Celtic Frost’а этот альбом надо бы уже сесть и послушать что ли, хоть раз в жизни.
- GROVER: мне эта песня напомнила Макса Коржа, имхо, ахахахха
- GROVER: очередная хуета от Барнса и Ко
- afterglowstar: 12 из 12. Flawless victory.
- Pat: 11 из 12! Совсем не сложно)
- maele: C 3-17 напомнило Pink Floyd. А в целом, свежее что-то в их творчестве: напористая ритм секция в отличие от...
- тютя: абат жжет напалмом https://www.youtube.com/watch? v=9H6MYFC-f2w
- тютя: весь этот епаный пафос явно отрепетирован еще позапрошлою весною.
- тютя: 10 из 12 это было не сложно))
- Anastasiya: Тварь написал(а): Долго думал, где слышал вокальную партию во фрагменте 2:10 — 2:15. Потом дошло —...
- Тварь: Долго думал, где слышал вокальную партию во фрагменте 2:10 — 2:15. Потом дошло — Tenochtitlan же!
- Explorer: посмотрите, как Джеймс в конце злобно пинает микрофон и швыряет гитару, его явно взбесил весь этот цирк
- капитан диван: Очень круто.атмосферно и суперпрофессионально.долго ждали.настоящие таланты
В этот день родились1963 - Jason Newsted
1964 - Gary Holt (EXODUS)
1972 - Ted "Nocturno Culto" Skjellum
1974 - Simen "ICS Vortex" Hestnaes
10 релизов марта
Majesty Rebels
Mastodon Emperor Of Sand
The Doomsday Kingdom The Doomsday Kingdom
Steel Panther Lower The Bar
Fen Winter
Darkest Hour Godless Prophets & The Migrant Flora
Sinner Tequila Suicide
Obituary Obituary
Body Count Bloodlust
Wolfheart Tyhjyys
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10 из 12 это было не сложно))
11 из 12! Совсем не сложно)
12 из 12. Flawless victory.
12/12. А Celtic Frost’а этот альбом надо бы уже сесть и послушать что ли, хоть раз в жизни.