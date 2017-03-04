Метал-тест: чья женщина?

Поскольку на улице уже весна, пятница, а на следующей неделе — международный женский день, вашему вниманию красочный тест. Можете ли вы, увидев женщину с обложки альбома, быстро определить, дискографии какого коллектива принадлежит этот релиз?.. Скажу сразу: будет несложно. И, вероятно, местами даже приятно.

1. На обложке какой команды развалилась эта блондинка? LIFELOVER AVULSED ABORTED EXHUMED 2. А кто позвал ведьму? HELLOWEEN MAJESTY Yngwie Malmsteen DRAGONLAND 3. С чьей обложки это жутковатое создание? CHAOSTAR SOPOR AETERNUS MY DYING BRIDE VALLENFYRE 4. А этот персонаж откуда? DORO IRON SAVIOR KAMELOT NARNIA 5. А это художество с чьего кавера? HIERONYMUS BOSCH SINISTER SODOM DEICIDE 6. Кто из металистов запечатлел это непотребство? DIMMU BORGIR BELPHEGOR IMPALED NAZARENE OLD MAN'S CHILD 7. Ммм… помните, чьи эти? SEPTICFLESH MOONSPELL CHAOSTAR NIGHTFALL 8. Кто опубликовал на обложке такую вот тусовку? CELTIC FROST ALABAMA THUNDERPUSSY EXCITER BLACK SABBATH 9. Чьи красотки? THERION CRADLE OF FILTH LACUNA COIL ATROCITY 10. Минутка женственности от… CEPHALIC CARNAGE PIG DESTROYER CANNIBAL CORPSE NASUM 11. Фрагмент акта бесорождения от… ACHERON INCANTATION VITAL REMAINS NUNSLAUGHTER 12. Кому не спится? TRISTANIA THEATER OF TRAGEDY AFTER FOREVER TRAIL OF TEARS