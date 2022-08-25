Метал среди казино: фестиваль Psycho Las Vegas 2022

Лас-Вегас — самый странный город из всех, в коих доводилось бывать. Он не похож вообще ни на что. Ну, разве что Диснейленд. Однако для взрослых — с казино, шлюхами, блэкджеком, туристическим сумасшествием, лигалайзом и всем тем, что известно по многочисленным кинофильмам. Довольно нелепый днем, ярко высвеченный безжалостным солнцем Невады (в летнее время нормальны температуры +40-45 в дневное время и выше 30 в ночное; да и зимой там не очень-то холодно), к ночи Вегас, золотая печень пустыни Мохаве, распадается на мириады огней, искрит, разливается литрами алкоголя и звенит позывными игровых автоматов. Автоматами и казино заполнено вообще все, начиная с аэропорта. Welcome to Fabulous Las Vegas! И несите ваши денежки. Все, что принесено в Вегас, там и останется.

Понятно, что обеспечивать оголтелый кутеж 24/7 365 дней в году в экстремальном климате можно лишь при одном условии: сделать так, чтоб роящимся отдыхающим, жаждущим хлеба виски, зрелищ; сыграть немедленно свадьбу (все, наверное, знают, что в Вегасе это максимально быстрая процедура — и можно зафрахтовать даже капеллу группы KISS, чтобы жениться на первой встречной в баре); пострелять из базуки; искупаться в бассейне с тигром или певицей Рианной (а затем скормить ее тигру), вообще не нужно было выходить наружу. Даже доставка наркотиков практикуется в номер.

Так, город-аттракцион базируется на системе гигантских отелей/развлекательных центров, в круглосуточно сверкающих, вычурных, богато декорированных кондиционированных кишочках которых есть решительно все. В том числе — десятки концертных залов разных размеров, вплоть до арен на 20-30 тысяч мест.

В концертной индустрии есть такое понятие: «Vegas residency», когда артист или группа приезжают на месяц или более, живут в одном из тех самых отелей и дают регулярно концерты или шоу. (Те же, скажем, Cirque du Soleil, которые в городе базируются и выступают на постоянной основе.)

А еще там есть свой метал-фестиваль! Называется он Psycho Las Vegas и проходит каждый август в отеле Hilton и прилегающем к оному центре Resorts World. Со всеми этими казино, кабаками, модными магазинами и прочим-прочим.

Изначально как-то даже не верилось: фест в отеле? Да как все поместятся? На поверку ж грандиозные полированные пространства не только втащили в себя тысячи металхедов, но также переварили и не заметили: черно-волосатая публика в Resorts World равномерно сливалась с гламурной: девицами в обтягивающих вечерних платьях и шпильках, важными надменными мексами при пиджаках, скучающими богатыми американскими пенсионерами, стриптизершами и отрывающейся публикой в стиле «Мальчишника в Вегасе».

Чем еще Psycho Las Vegas отличается от других американских метал-фестивалей, так это обилием европейских групп — что в прошлом году подвело организаторов, ибо действовали ковидные ограничения на въезд в страну иностранцев, и заявленный состав EMPEREOR, SAMAEL, PARADISE LOST и кто там еще намечался из евробомонда, допуска не получил. Так, оргам пришлось обойтись американскими коллективами — но при этом пообещали, что, бля буду, в 2022-м получите и EMPEROR, и MERCYFUL FATE, и все, что планировалось.

И не наврали. Состав получился достойный.

И вообще все шло хорошо — однако, блин, в предшествующем фестивальному уикенду трипу по северной Калифорнии я умудрилась жестоко простудиться, так что получить от происходящего максимум удовольствий не вышло. Пришлось вместо рок-напитков пить таблетки, а также вынужденно лимитировать время пребывания на площадках. Shit happens.

Фестивальных сцен было шесть, основная Event center (большой крытый ангар с мягким и удобным ковровым покрытием, на котором в ожидании выступлений можно было изображать морских котиков), несколько концертных залов поменьше, открытая Famous Foods прямо посреди едален, а также самая странная — Ayu Dayclub, представляющая собой небольшой пятачок перед сетью бассейнов и шезлонгов в окружении пальм. Открывалась она только вечером (т.к. это единственная open air площадка), однако все равно не отличалась свежестью. При ненавязчивых ночных +31 вода из бассейнов испарялась и было довольно-таки душно — а музыканты под горячими прожекторами буквально запекались на рабочем месте.

Да! Помимо основной программы феста можно было купить билеты на ночные заплывы в бассейнах под живую музыку в исполнении групп типа MIDNIGHT или EYEHATEGOD. Но на это сил не хватило.

Дорога между сценами выглядела как-то так.

Что еще удивило?

Возле основного Event Center, чтобы не гонять народ через рамки досмотра, поставили портативные туалеты. Тоже кондиционированные! Со смывом, теплой водой в кранах. Впервые вижу такую заботу о металистах (никаких старых добрых toi-toi).

Во все залы, кроме Ayu Dayclub, можно было приходить со своим алкоголем в пластиковой или жестяной таре. Кому лень напрягаться, на месте продавали холодненькое пиво по 9 долларов и крепкие коктейли по $18-24.

Общая атмосфера всепоглощающего релакса, неги и роскоши сильно сказалась на посетителях феста. Вопреки названию мероприятия, это была, наверно, самая спокойная и размеренная публика, что доводилось наблюдать: вялый слэм, почти без стейдждайвинга, мало пьяных, не было буйных, а также привычной дичи, что обычно творят на подобного рода ивентах.

Публика — разношерстная, разновозрастная, от юных (ну то есть как юных, вход 21+) готесс до седобородых дедов, помнящих Кинга Даймонда, когда тот еще огого. Очень много мексиканцев и мексиканок. Во вращающихся вокруг и около площадок толпах то и дело мелькали музыканты — в том числе и прилетевшие чисто потусить. К примеру, Аббат. Была команда Metal Blade во главе с собственно Брайаном Слэджелом.

Программа трех дней выглядела так.

(В изначальном субботнем плане был также ULVER, но отвалился в последний момент из-за визовых проблем. Очень жаль.)

Не буду детально расписывать день один за другим — лишь вкратце про наиболее зацепившие выступления. TRIBULATION — шикарный плотный заводной качовый звук, воистину вампирическая харизма. Оказались еще лучше, чем в записи — а когда ребята попались за сценой, удивило, какие они тощие. В Швеции закончились фрикадельки?!..

BORIS — одно из, если не самое мощное впечатление фестиваля. Больные японские ублюдки, которые в течение часа сверхгромко выдавливали душу из тела, то прибивая монолитной плитой нойз-дроуна, то, секунду спустя, оголтелыми ультраскоростями молотя дистортированный чумовой трэшак, сопровождаемый вокалами, достойными психбольницы. Приличные на фотографиях немолодые уже ребята, играют в неизменном составе с начала 90-х и, не парясь о жанрах, выпускают по паре релизов в год. Вживую — просто чума, и по музыке, и по подаче, и по нажористому психозу, в котором дядя Takeshi со всей дури сигал на головы слушателей, не прекращая визжать.

AMENRA — до которых наконец-то добралась вживую и которых по непонятной причине поставили открывать третий день. Музыка — героин, вырубающая окружающий мир, погружающая, отстраняющая, бесплотно-отчаянная, невозможная, окутывающая призрачным светом чистых вокалов и тут же обрывающая грохотом, воплями, экзистенциальной тоской в самый ад. «Открывать» таким что-либо решительно невозможно. И, наверное, поэтому игравший следом SAMAEL не зацепил вообще и никак.

CEPHALIC CARNAGE — зловещие юмористы (вокалист то и дело сыпал мерзостными шуточками и историями) с яростным сетом среди бассейнов, именовавшие свой стиль когда-то hydrogrind и теперь, похоже, поплатившиеся концертом в воде. Жаль, изобретательные дэз-грайндовые дядьки не выпускали давно новой музыки — но и старая, включая гаденький клип, который не преминули показать на огромном экране, зашла на ура.

Понравился высокооктановый резвый стонер-метал от HIGH ON FIRE, звучавший так, будто по горному склону пустили часовой обвал из грузовиков и булыжников.

PARADISE LOST — ну конечно! — не скрываю, что фанат, и как только раздались первые аккорды «Enchantment», несмотря на болезность, побежала в самую гущу толпы и отколбасилась целый сет. К сожалению, укороченный: из-за технических неполадок подключали аппарат слишком долго, и вместо положенного часа (на Psycho Las Vegas вообще все группы, вне зависимости от ранга, играли по часу) откатали только 40 минут — включая, на счастье, «As I Die», «Faith Divides Us — Death Unites Us» и прекрасно ложащуюся на живой формат «One Second». Сыграли даже «Eternal» — из тех времен, говорил, поглаживая седую бороду Ник Холмс, когда некоторые в этом зале даже не родились.

MERCYFUL FATE в этом году хэдлайнерствуют на всех мировых фестивальных площадках и, бес подери, старина Кинг, выползший из пещер, пребывает в чертовски замечательной форме! Зал на выступление MF набился битком и — редкость для данного мероприятия — неистовствовал; на сцене соорудили некую хитроумную конструкцию, однако при этом напустили столько дыма, что практически было не видно ни ее, ни собственно музыкантов, а рогатый Даймонд пищал из-за этой завесы, как невидимый демон.

Прекрасно смотрелись EMPEROR в роли хэдлайнеров первого дня. Сетлист — просто счастье олдскулера, группа звучала вдохновенно, шикарный объемный звук, все просто по красоте. «Знаем, вы нас ждали 15 лет, и вот наконец мы тут», — сказал Исан (ставший каким-то подозрительно плотненьким) и сделал всем хорошо.

MAYHEM, KATATONIA — тоже этим летом выступают везде, и делают это солидно. Правда, в случае с Вегасом не повезло ни тем, ни другим: на первой теме «мэйхемов» отсутствовал вокал, и Аттила пять минут старательно корячился и нагнетал, не подозревая, что звук не идет; KATATONIA попали в ту же засаду, что и PL, только играли даже не сорок минут, а полчаса. Ради этого лететь из Швеции 14 часов, конечно же, жестко.

MGLA, CARCASS — предсказуемо, качественно. Наверное, видела их слишком много и часто, чтоб восхищаться.

WOLVES IN THE THRONE ROOM — крайне любопытная банда. Правда, поначалу была какая-то лажа со звуком, все шло вразнобой, и только к середине мистический атмо-блэковый сплав зазвучал (и очаровал) как положено.

Неплохо показало себя довольно трушное сладж-думовое трио PRIMITIVE MAN, душераздирающий перфоманс которого заключался в том, что под похоронные мрачные ритмы в кроваво-красном свете два крепких мужика оглушительно друг на друга орали.

Потряс безумный ажиотаж вокруг выступления воскресшей группы CIRITH UNGOL: они играли в одном из залов поменьше, и пробиться туда было решительно невозможно! Было ли в их сете что фантастическое, сказать не могу: не смогла подойти даже близко.

Ну а мякоткой фестиваля для меня лично стала группа ROTTING CHRIST, выступавшая в том самом живописном душном бассейне. Сказал бы кто году в 2000-м, что подобное в принципе возможно, посмеялась бы с шутки. А теперь остается смеяться вот с этого. Или плакать. Кому что ближе!

Резюмируя: необычный по атмосфере, комфортный по организации, удивительный фестиваль. Если будет хороший состав — с удовольствием прилечу еще раз.

P.S. Фотографии и видео с телефона, не судите :). Чуть позже еще будет комбинированная нарезка видео с выступлений.

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