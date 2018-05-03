Метал по-майски: куда сходить в Минске этой весной

С одной стороны, конечно, сезон дач, клещей , шашлыков и пьянок на природе. С другой — несмотря на отсутствие явных звезд этой весной, минским клубам и организаторам метал-мероприятий таки есть что предложить в текущем месяце. Негусто, но имеется любопытное.

Ночь с 5 на 6 мая, клуб TNT. Радио «Столица» — единственная, наверное, белорусская станция, транслирующая в эфире рок и, временами, даже метал, отмечает День Радио. С песнями, хороводами, бесплатным входом. Играют бывшие и нынешние сотрудники «Столицы» в составах IVORY, ROKASH, MALANKA ORCHESTRA. Плюс кавер-бэнд ROCK CITY с хитами всех времен. В общем, этакая задорная ночная тусовка.

10 мая, клуб «Брюгге». Одно из самых интригующих мероприятий этого сезона: в Минск приезжают польские экспериментально-прогрессивные-навороченные-невероятные пост-металисты BLINDEAD при угрюмой поддержке dOwnhill и, внезапно, VICTIM PATH. Цена вопроса 20 руб., билеты продаваться будут только на входе.

12 мая, клуб «Брюгге», возрастное ограничение 18+. Explicit контента не обещаю, но вот с блэк-металом в следующую субботу будет полный порядок. Фестиваль Vox Diaboli III с международным черным андеграундом: NAHASH (Литва), INFINITY (Нидерланды), CAVUS (Финляндия), CULTUS (Нидерланды) + три белорусских команды, ŁATANU (что интересно), PESTILENTIA, VERWÜSTUNG. Стоимость приобщения к темным культам — 45 рублей.

16 мая, «Doodah King». Локальная тусовка из серии «попить пива и послушать метал после работы». Играют SAMELI (можно пропустить), ENGRAVING INFINITY (уже интересней), ANYPARXIA (дебютанты, стоит послушать). Вход 5 рублей.

19 мая, клуб «Брюгге». «Дзікае Паляванне», еще один концерт местных групп, но насыщенней по составу — и к тому же суббота. Играют ALCYONA, GUNSHIPS TO COLORADO, SPHERE SPECTRUM, AMONG GODS, MASSENHINRICHTUNG. Танцпол — 10 рублей, место за столиками — 15.

…Ну а потом затишье почти что до осени.