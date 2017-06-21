Метал-концерты в Минске, осень 2017 года

Несмотря на то, что на улице, хотя местами дождливое, но все еще лето, организаторы минских концертов продолжают радовать осенними анонсами — и чтобы нигде ничего не потерялось, буду обновлять афишу наиболее значимых мероприятий на этой странице. Тем более, что предпродажа большей части билетов уже началась. Тут же можно искать попутчиков, собутыльников, задавать тематические вопросы и т.д. Список концертов будет пополняться по мере появления новых дат.

29.08 — не осень, но почти! Моднейшая, дорогущая и давно (неоднократно?) ожидавшаяся в Минске группа AMON AMARTH таки приедет в «Репаблик»! Первые 100 билетов по промо-цене 50 рублей уже раскуплены, текущая предпродажа: 55 рублей — танцпол; 70 рублей — место за столиком.

15.09 — еще один мощный подгон от Wake Up, CHILDREN OF BODOM в том же «Репаблике». Первые 200 билетов по промо-цене 65 рублей уже раскуплены, текущая предпродажа: 70 рублей — танцпол; 85 рублей — место за столиком. По мере приближения мероприятия цены будут увеличиваться.

17.09 — достаточно неожиданный, но приятный привоз: группа WINTERSUN с осенним туром в RE:Public. Информация по билетам tba.

29.09 — волшебный анонс от Talent Tours для олдскульных дэзеров: CARCASS в RE:Public! Инфа насчет билетов также пока не объявлена.

03.10 — очередной праздник на улице любителей шведятины и мелодэза, возвращение ARCH ENEMY в «Репаблик». В прошлый раз было здорово, так почему бы и нет? Билеты: 50 рублей — предварительно — танцпол; 60 рублей — место за столиком.

28.10 — внезапно POWERWOLF в клубе «Репаблик». Цена вопроса: 65 рублей — предварительно; 75 рублей — место за столиком.

10.11 вызывает писк и визг фанаток в соцсетях, ибо в Минске выступит Adam Gontier (экс-3 DAYS GRACE). (Отдельную пикантность моменту придает тот факт, что THREE DAYS GRACE, но без Адама, приедут в столицу в июле.) RE:Public, цена вопроса: 55 рублей — предварительно,

65 рублей — место за столиком.

12.11 — не то чтобы метал, но настоящие STONE SOUR навестят Falcon Club! Мероприятие, знаменующее камбэк «Концертхолла» в минскую движуху, — ну и просто редкая возможность повидать Кори Тейлора в Беларуси. Билеты: танцпол – 75 рублей, фан-зона – 90 рублей, сектора – от 60 до 120 рублей.

14.11 в «Репаблик» вернутся постхардкорщики OUR LAST NIGHT с презентацией нового EP. Цена вопроса: 50 рублей — предварительно, 60 рублей — место за столиком.

18.11 будет блэк, холод и боль. В «Репаблике» состоится новый выпуск фестиваля «Восені ратаўнікі» с участием групп KHORS, KZOHH, THOU SHELL OF DEATH, MASSENHINRICHTUNG, DYMNA LOTVA. Цены: 20 рублей — танцпол, 25 рублей — место за столиком.

22.11 «Репаблик» готовятся раскачать AGNOSTIC FRONT. Ценник: 35 рублей — первые 50 билетов, 40 рублей — предварительно, 50 рублей — место за столиком.