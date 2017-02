Метал-концерты в Минске: куда успеть этой зимой — и немного анонсов на весну

Увы, как я и прогнозировала в итогах 2016-го, концертные анонсы в наступившем году будут гораздо скромнее, чем то, к чему Минск привык (и не будем врать: разбаловался) за несколько лет изобилия. Ряд андеграундных уикендов в феврале, пара сильных анонсов на весну — и, судя по опросам организаторов, маловероятно, что в этот список добавятся метал-звезды хотя бы средней руки.

02.02, то есть уже буквально сегодня вечером в «Репаблик» вернутся британцы ARCHITECTS. К сожалению, уже без одного из основателей группы: 27-летний гитарист Том Сирл прошлым летом умер от рака. Как бы там ни было, есть уверенность, что район Кунцевщины в четверг будет ходить ходуном. В прошлый раз было жарко.

03.02 предоставит на выбор два небольших, но насыщенных сейшна: в клубе «ili» будет реветь брутал в составе KORPSE (Голландия), EXTERMINATION DISMEMBERMENT и BRADI CEREBRI ECTOMIA, а Doodah King представит презентацию дебютного альбома SLAVE OF INSANITY Pandora’s Box при поддержке WHISPERS OF TERRA и THE BURDEN OF ATLAS. На второе мероприятие вход свободный.

04.02 официально назначен Черной Субботой: в клубе «Брюгге» рассеивать меланхолию и мрак будет международный состав IMPERIUM DEKADENZ, VIETAH, ENDLESS BATTLE, HÅN и VICTIM PATH.

11.02 предоставит еще один шанс пуститься в грайндовый пляс. В клубе «ili» выступят ANAL GRIND, SUDDEN RAGE, EXEGUTOR, SAGOTORIUM. Девушкам вход на 5 рублей дешевле.

17.02 — еще немного локальных метал-героев в «ili»: будут играть ТРЫЗНА, PREVAIL, DITTOHEAD, DRACULA.

19.02 в клубе «Брюгге» состоится «Люты Фэст»: как нам обещают, «самае лютае музыкальнае свята гэтай зімы». В составе заявлены АДАРВІРОГ, РОКАШ, PLEMЯ, SAKRAMANT, ALFAR, OMUT.

25.02 в «Репаблике» пройдет «мужской фестиваль» в составе ZNICH, RAVEN THRONE, VAPOR HIEMIS, VIETAH, OMUT, ШЛЯХЦIЧ. Впрочем, у кого есть шенген, можно в ту же дату ломануться в Вильнюс на фестиваль пива и вечернее черное-пречерное действо.

08.03 — вторая часть трибьюта АГАТЕ КРИСТИ в клубе «TNT». Поищем вместе, где живет «Вечная любовь». Если кто-то что-то упустил, читаем, как обстояло дело на дебюте.

11.03 в «Репаблике» отыграет сольник АРКОНА.

19.03 там же состоится «Фэст Вясновага Раўнадзенства»: ZNICH, FOLCORE, АДАРВІРОГ.

28.03 в «Репаблике» не метал, но славно собравшие и отколбасившие в прошлый раз OOMPH!

01.04 — один из самых долгожданных анонсов: в «Брюгге» приезжают шугейз-кудесники ALCEST.

12.04 для тех, кто из пост-роковой волны выныривать не решится, грядет второе пришествие GOD IS AN ASTRONAUT. В первый раз все желающие в «Репаблик» влезли с трудом.

Ну и вот, собственно, пока все. Безусловно, список локальных шоу этим не ограничится (например, на март планируется долгожданная презентация альбома NEBULAE COME SWEET); из гостей подполья международного поговаривают о шоу с участием MGŁA (но это не точно). Ну а кто захочет фесты пожирнее, придется ехать в Польшу или хотя бы в Литву: 13 февраля на «Сименс-Арене», к примеру, выступит убойная связка из KREATOR, SEPULTURA, SOILWORK и ABORTED.