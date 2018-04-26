Метал и грузины. «Когда люди из провинции видят волосатых татуированных парней, они считают их педиками из ада»

Несмотря на то, что Грузия вроде бы и безвиз, и все активнее с каждым годом открывается миру как цивилизованная страна, вопросы еще есть. И большие. Помните давешний скандал вокруг выступления «дьявольских» TIAMAT? Так вот буквально 10 дней назад под «обстрел» попал ROTTING CHRIST — и греки, пройдя через арест, обвинения в терроризме (шта?), сатанизме и прочем «изме», хотя и сумели выступить, но, должно быть, получили меньше удовольствия от кавказского трипа, чем изначально рассчитывали. О том, как обстоят дела в местном андеграунде, я попросила рассказать вокалиста PSYCHONAUT 4 Графа — но тот так плотно ушел в угар, что обо всех вопросах и позабыл.

Зато в дебрях инета обнаружился любопытный материал — не особо свежий, однако многое объясняющий. На интервью отвечал «ветеран» локальной грузинской сцены Vaso Doiashvili, — и вот несколько цитат из этой статьи.

«Местная сцена переживает структурные проблемы: здесь очень сложно купить качественный инструмент, да и фан-база экстремальной музыки очень невелика — фанатов можно пересчитать по пальцам. В отличие от западноевропейских стран и Скандинавии, грузинская культура закрыта для метал-команд. Никто не занимается изучением инфраструктуры рок и метал-сцены стран Кавказа».

(К слову, на метал-архивах числится менее 20 активных метал-групп Грузии; почти все они — из Тбилиси. С другой стороны, в Азербайджане на наберется и десятки, так что у грузин еще не самый удручающий вариант.)

«Здесь очень сильна православная церковь, да и сама ментальность грузин плохо сочетается с метал-культурой. Метал-вечеринки и концерты изредка проходят в Тбилиси. В провинцию же металистам соваться не стоит. Когда деревенские люди видят волосатых татуированных парней, они считают их педиками из ада и жаждут избить святой табуреткой. Поэтому если притащить метал в грузинскую деревню, мошпит будет колоссальнейшим в мире! Возможно, провинциальные мужики слишком боятся быть «изнасилованными». Из-за протестов некоторое время назад был отменен даже электронный фестиваль — так как местные решили, что музыканты и орги выглядят слишком по-гейски. Ну и пропагандируют сатанизм».

Странно только, что в стране без проблем выступает, скажем, Элтон Джон. Возможно, он просто недостаточно гомосексуален и мрачен?