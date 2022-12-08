Metal Head’s Mission, PUNGENT STENCH и страшные туровые истории. Видеоинтервью с Сергеем Йофиком

Этот материал появился спонтанно: летом выяснилось, что украинский музыкант и известный рок-деятель Сергей Иофик (которого большинство знает как орга крупнейшего и крутейшего в постсовке метал-фестиваля МХМ; кто-то также помнит по MENTAL DEMISE — а иные и по GREEN GREY!) присоединился в пост-PUNGENT STENCH группу Мартина Ширенка SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH. Ну и за первой темой зацепилась череда следующих: подноготная фестиваля, пьяные проблемные музыканты, эмиграция… Разговор вышел очень длинным (а также очень честным, что, есть подозрение, вызовет много недовольства), однако, поверьте, он того стоит!

Видео немного тормозило (странно, но в Австрии проблемы со скоростью Интернета), и хотя видеоредактор-монтажер Shakal потрудился над минимизацией лагов, кое-какие артефакты остались. Хотя, в общем, тут главное не картинка, а контент. Ставьте фоном и наслаждайтесь!

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