Metal Head’s Mission, PUNGENT STENCH и страшные туровые истории. Видеоинтервью с Сергеем ЙофикомБлог . Интервью
Этот материал появился спонтанно: летом выяснилось, что украинский музыкант и известный рок-деятель Сергей Иофик (которого большинство знает как орга крупнейшего и крутейшего в постсовке метал-фестиваля МХМ; кто-то также помнит по MENTAL DEMISE — а иные и по GREEN GREY!) присоединился в пост-PUNGENT STENCH группу Мартина Ширенка SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH. Ну и за первой темой зацепилась череда следующих: подноготная фестиваля, пьяные проблемные музыканты, эмиграция… Разговор вышел очень длинным (а также очень честным, что, есть подозрение, вызовет много недовольства), однако, поверьте, он того стоит!
Видео немного тормозило (странно, но в Австрии проблемы со скоростью Интернета), и хотя видеоредактор-монтажер Shakal потрудился над минимизацией лагов, кое-какие артефакты остались. Хотя, в общем, тут главное не картинка, а контент. Ставьте фоном и наслаждайтесь!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 190
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Metal Head’s Mission, PUNGENT STENCH и страшные туровые истории. Видеоинтервью с Сергеем Йофиком
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Комментарии
Jean-Jacques Huyac:
Вось гэта тэма. Проста магічна. Асабліва другая палова.
Так зрэдку чуеш апошнім часам штось падобнае.
…
темур:
Ветошь:
Дед Аким:
Обожаю лапочку Шарон Ден Адель. Но до этого другая песня — очень красивая музыка, романтиrка. Flashdance • What a Feeling • Irene Cara https://youtu.be/miax0Jpe5mA
Within Temptation live at Woodstock Festival Poland 2015 …
Влад:
Оказывается в этом году умер Аготон(Gloomy grim). Очень меня Life? помню зацепил.
По конкретно этим …
Спадар Антось:
Vоран написал(а):
Я вообще не знаю, кому в наше время нужны концерты, для чего? Все есть на ютубе
Я ўвогуле ня ведаю, каму ў наш час патрэбныя жанчыны, для чаго? …
Eum:
Vоран написал(а):
Я вообще не знаю, кому в наше время нужны концерты, для чего? Все есть на ютубе
как будто ощущения от просмотра лайва на ютубе можно сравнить…
m8ng8l:
Прикрыли бы лавочку сразу опосля «Литургии» и было бы норм, всё равно дальнейший материал у обеих формаций никудышный.…
Anastasiya:
Стрим целиком: https://www.youtube.com/watch?v=GtAtrD_RGUs
Хороший альбом, даже к этому всратому вокалу привыкаешь, и он вполне себе вписывается в общее полотно.…
Anastasiya:
Vоран:
Я вообще не знаю, кому в наше время нужны концерты, для чего? Все есть на ютубе…
Дед Аким:
Может будет лучшее качество, например со сьемок Hellfest или рок-метал другого фестиваля, пока то что есть, Pantera и Зак Уальд для меня тоже первого уровня группы.
PANTERA “Thi…
Sonne:
Люблю их! Как всегда, отличная песня. И подвоха с альбомом не ожидаю!…
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