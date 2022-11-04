Метал-группы с животными на вокале: коты, собаки, свинки и даже насекомые!Блог
Я раньше уже рассказывала про группы с необычными вокалистами, в числе которых попадались разнообразные зверюхи. Сегодня — еще немного живности за микрофоном!
В записях CATTERA, например, принимают разные уличные коты. Нью-Йоркская девушка, продакт-менеджер Fearless Records Anna Mrzyglocki, услышав проникновенные завывания хвостатого друга, решила сделать трек с его участием. А потом начала привлекать к творческим коллаборациям его котоколлег по подворотням. Так что состав мяу-коллектива меняется даже чаще, чем у CRADLE OF FILTH.
В песнях PUGTOPSY, что неудивительно, хрипит черный мопс. И делает это профессионально! Зловещий мерч с его приплюснутой моськой продавался (не знаю, как сейчас, проект выглядит заброшенным — может, вокалист ушел в другую группу?) с благотворительной целью: мопс и его хозяин передавали деньги волонтерской организации, занимающейся стерилизацией бродячих животных.
Российские затейники из INSECT GRINDER собрали в банку насекомых… и после этой записи прямо хочется обрызгать стены инсектицидом.
На вокалах в BÖAR GLÜE из Нью-Йорка — три морские свинки (плюс зачем-то немного человеческого на бэке).
В PIG CAGE из Китая целый альбом нахрюкала свинья. К следующей записи вокалистка, к сожалению, покинула грешный мир, но память китайского народа вечна!
В записи PSYCHOSTICK участие принял безымянный мелкий злобный пес. Трек так и назвали: «Six Pounds of Terror».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 181
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Комментарии
Ігор:
Ігор написал(а):
Кое-что из старых мистических фильмов:
Пророчество Мотылька,Приют,Стрекоза,Полусвет,Ужас Амитвиля,Эмили Роуз,Ключ от всех дверей,Глубина……
Ігор:
Кое-что из старых мистических фильмов:
Пророчество Мотылька,Приют,Стрекоза,Полусвет,Ужас Амитвиля,Эмили Роуз,Ключ от всех дверей,Глубина……
Bronco:
Из приведенного списка ткнул только за Экзорсиста. Реально хороший фильм. Остальное — туфта разной степени тяжести. Вообще жанр ужастиков, несмотря на огромные сво…
Ad Noctum:
Очень хорошо, особенно «A Wonderful Crisis»! Хотя ItW замечательны, прежде всего своим странным «Strange In Stereo», очень понравились относительно простые возвращенческие «Пюрешка», …
Фентисова Даша:
Дмитрий:
Добавлю Окулус, Омен (1976), Твин Пикс (начало), Ведьма из Блэр, Белый Шум, Дом 1000 трупов, Другие, Проклятие (2004), Мама (2013), Репортаж и Груз 200…
Vile:
весь нетфликс и амазон рядом не валялись по сравнению с Устрашающим 1,2 — оба в равной степени фееричны. как грится — сделаны с душой и любовью к жанру. вторая часть не…
mr. Shakal:
Merzbow:
Устрашающий 2 — шляпа из шляп. До первой части как до Луны. Сюжет настолько ужасен, что дальше некуда. И даже кровище не спасает.
Мясо ради мяса не канает.…
Mazay:
Шлак…
Дед Аким:
Все верно, может делать что захочет (в пределах закона) Это не наши пенсионеры — телевизор …
Дед Аким:
Обожаю эти группы, Шарон красавица великолепная, то что они вместе выступили в одном концерте, это просто праздник какой-то, отличный репортаж, Настя спасибо…
Ветошь:
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