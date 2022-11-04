animal fronted metal bands
04.11.2022

Метал-группы с животными на вокале: коты, собаки, свинки и даже насекомые!

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Я раньше уже рассказывала про группы с необычными вокалистами, в числе которых попадались разнообразные зверюхи. Сегодня — еще немного живности за микрофоном!

В записях CATTERA, например, принимают разные уличные коты. Нью-Йоркская девушка, продакт-менеджер Fearless Records Anna Mrzyglocki, услышав проникновенные завывания хвостатого друга, решила сделать трек с его участием. А потом начала привлекать к творческим коллаборациям его котоколлег по подворотням. Так что состав мяу-коллектива меняется даже чаще, чем у CRADLE OF FILTH.

В песнях PUGTOPSY, что неудивительно, хрипит черный мопс. И делает это профессионально! Зловещий мерч с его приплюснутой моськой продавался (не знаю, как сейчас, проект выглядит заброшенным — может, вокалист ушел в другую группу?) с благотворительной целью: мопс и его хозяин передавали деньги волонтерской организации, занимающейся стерилизацией бродячих животных.

Российские затейники из INSECT GRINDER собрали в банку насекомых… и после этой записи прямо хочется обрызгать стены инсектицидом.

На вокалах в BÖAR GLÜE из Нью-Йорка — три морские свинки (плюс зачем-то немного человеческого на бэке).

В PIG CAGE из Китая целый альбом нахрюкала свинья. К следующей записи вокалистка, к сожалению, покинула грешный мир, но память китайского народа вечна!

В записи PSYCHOSTICK участие принял безымянный мелкий злобный пес. Трек так и назвали: «Six Pounds of Terror».

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