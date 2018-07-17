«Metal East Нове Коло» — так называется фестиваль-продолжатель дела отшумевшего в этому году в Харькове «Ragnard Reborn Нове Коло». Мероприятие состоится 31 мая — 2 июня 2019 года на том же месте, а в составе уже заявлены HATE FOREST. Так что можно начинать строить планы на весну — отслеживая обновления на оф.сайте.