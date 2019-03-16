Metal East: Nove Kolo предлагает пересмотреть планы на весну и лето!

Двойной украинский фестиваль Metal East: Nove Kolo (основная вечеринка — в Харькове, и предварительная, разогревающая часть, в Киеве) полностью укомплектован командами — так что если вы еще не определились с планами на весну и лето, подумайте хорошенько. Ну и берите билеты на транспорт.

13 апреля, Киев, клуб «Бинго»

IMPALED NAZARENE

ASPHYX

BURSHTYN

SECTORIAL

MUTANTER

Цена билетов: от $24 до $40

31 мая – 2 июня, Харьков, Арт-завод «Механика»

HATE FOREST

SAOR

BERGRIZEN

ARCHGOAT

ENTOMBED A.D.

SARGEIST

HARAKIRI FOR THE SKY

PESTILENCE

RAVENTALE

ENTHRONED

DEMILICH

SEVEROTH

ZEMIAL

AJATTARA

HORNA

WHITE WARD

AGATUS

NOKTURNAL MORTUM

NECROPHOBIC

NECROM

YGG

Цена билетов на три дня: от $58 до $140 (премиум)

Цена билетов на оба фестиваля: $77.2

Официальный сайт: https://novekolo.com/

Сообщество в фб: https://www.facebook.com/MetalEastNoveKolo