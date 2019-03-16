Metal East: Nove Kolo предлагает пересмотреть планы на весну и лето!

Двойной украинский фестиваль Metal East: Nove Kolo (основная вечеринка — в Харькове, и предварительная, разогревающая часть, в Киеве) полностью укомплектован командами — так что если вы еще не определились с планами на весну и лето, подумайте хорошенько. Ну и берите билеты на транспорт.

WUS_poster13 апреля, Киев, клуб «Бинго»

IMPALED NAZARENE
ASPHYX
BURSHTYN
SECTORIAL
MUTANTER

Цена билетов: от $24 до $40

MetalEast_-_Poster31 мая – 2 июня, Харьков, Арт-завод «Механика»

HATE FOREST
SAOR
BERGRIZEN
ARCHGOAT
ENTOMBED A.D.
SARGEIST
HARAKIRI FOR THE SKY
PESTILENCE
RAVENTALE
ENTHRONED
DEMILICH
SEVEROTH
ZEMIAL
AJATTARA
HORNA
WHITE WARD
AGATUS
NOKTURNAL MORTUM
NECROPHOBIC
NECROM
YGG

Цена билетов на три дня: от $58 до $140 (премиум)
Цена билетов на оба фестиваля: $77.2

Официальный сайт: https://novekolo.com/
Сообщество в фб: https://www.facebook.com/MetalEastNoveKolo

, рубрика(и): Быстрые новости

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