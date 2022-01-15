MESHUGGAH Immutable
15.01.2022

MESHUGGAH записали девятый альбом. «Музыкально мы стараемся делать нечто противоположное тому, что 40 лет творят AC/DC»

Блог

MESHUGGAH традиционно с альбомами не частят — и 6 лет, прошедших с выпуска The Violent Sleep Of Reason, должно было хватить, чтобы разобрать по винтикам и шестеренкам техногенно-забористый материал этих песен. 1 апреля, не шутя, появится девятый лонгплей Immutable — уже есть небольшой трейлер, и…

…и в его фантастическом звуке легко угадываются брендовые MESHUGGAH!

Tomas Haake: «Музыкально мы стараемся делать нечто противоположное тому, что 40 лет творят AC/DC. То есть не пытаемся снова и снова издавать тот же альбом. Тем не менее, небольшие эксперименты, обновленные подходы происходят в рамках фирменной канвы MESHUGGAH — так, чтобы человек, услышавший нашу песню впервые, безошибочно мог определить автора. Хотелось бы, чтоб так происходило».

Mårten Hagström: «Название альбома («незыблемый», «неизменный» — прим.авт.) очень подходит нашему коллективу. Мы стали старше. Большинству участников группы за пятьдесят, и мы полностью сформировались к этому времени. Однако, вне зависимости от экспериментов, которые так или иначе имеют место, я считаю, мы остались собой. То, как мы подходим к написанию песен; то, зачем мы вообще их до сих пор пишем; то, как мы по-прежнему звучим, — все это в основе своей не меняется. Как не меняются люди в принципе. Совершая одни и те же ошибки, делая то, что делают, люди всегда остаются такими же».

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5 комментариев

  • Dmitriy написал(а):

    Ну наконец-то!)

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  • Дед Аким написал(а):

    Можно и по другому сказать? The Rolling Stoynes, Status Quo, AC//DC делают по 40 лет одно и тоже, но ведь делают хорошо, качественно, песни и мотивы можно напеть, запоминаются, и к этому стандарту немногие могут приблизитьсяhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • D написал(а):

    Дед Аким написал(а):
    Можно и по другому сказать? The Rolling Stoynes, Status Quo, AC//DC делают по 40 лет одно и тоже, но ведь делают хорошо, качественно, песни и мотивы можно напеть, запоминаются, и к этому стандарту немногие могут приблизиться

    Перечисленных вами исполнителей, я бы не назвал бы «стандартами» к которым стоит приближаться, особенно первые две группы, да и Асдс с некоторых пор туда же. Это пусть примитивы типа Статус кво хоть к каким то «стандартам» приблизились бы.

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    D написал(а):
    Дед Аким написал(а):
    Можно и по другому сказать? The Rolling Stoynes, Status Quo, AC//DC делают по 40 лет одно и тоже, но ведь делают хорошо, качественно, песни и мотивы можно напеть, запоминаются, и к этому стандарту немногие могут приблизиться

    Перечисленных вами исполнителей, я бы не назвал бы «стандартами» к которым стоит приближаться, особенно первые две группы, да и Асдс с некоторых пор туда же. Это пусть примитивы типа Статус кво хоть к каким то «стандартам» приблизились бы.
    The Rolling Stoynes и AC/DC официально считаются одними из лучших групп мира, а Статус Кво не такая известная группа, но реально хорошо играют старый рок, делают хорошо, по другому не умеют. Если для вас это не стандарты качества, то назовите свои стандарты,, очень интересно?

    >>>
  • D написал(а):

    Дед Аким написал(а):
    D написал(а):
    Дед Аким написал(а):
    Можно и по другому сказать? The Rolling Stoynes, Status Quo, AC//DC делают по 40 лет одно и тоже, но ведь делают хорошо, качественно, песни и мотивы можно напеть, запоминаются, и к этому стандарту немногие могут приблизиться
    Перечисленных вами исполнителей, я бы не назвал бы «стандартами» к которым стоит приближаться, особенно первые две группы, да и Асдс с некоторых пор туда же. Это пусть примитивы типа Статус кво хоть к каким то «стандартам» приблизились бы.
    The Rolling Stoynes и AC/DC официально считаются одними из лучших групп мира, а Статус Кво не такая известная группа, но реально хорошо играют старый рок, делают хорошо, по другому не умеют. Если для вас это не стандарты качества, то назовите свои стандарты,, очень интересно?

    Во первых Status quo ,довольно известная группа.
    Rolling stones как бы легенды, Мик Джаггер некий «символ». Но в музыкальном плане это не уровень Deep purple, Led Zeppelin, Black Sabbath ли арт прогрессива Pink Floyd, ELP. Касаемо Acdc,- когда то развивались, но потом упростились и играют постоянно тоже самое из нескольких аккордов. Туда же и Motorhead.В тяж роке были группы по интереснее:Iron maiden, Judas priest, Metallica, Helloween, гитарист Malmsteen, ну и так далее.

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