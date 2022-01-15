MESHUGGAH записали девятый альбом. «Музыкально мы стараемся делать нечто противоположное тому, что 40 лет творят AC/DC»

MESHUGGAH традиционно с альбомами не частят — и 6 лет, прошедших с выпуска The Violent Sleep Of Reason, должно было хватить, чтобы разобрать по винтикам и шестеренкам техногенно-забористый материал этих песен. 1 апреля, не шутя, появится девятый лонгплей Immutable — уже есть небольшой трейлер, и…

…и в его фантастическом звуке легко угадываются брендовые MESHUGGAH!

Tomas Haake: «Музыкально мы стараемся делать нечто противоположное тому, что 40 лет творят AC/DC. То есть не пытаемся снова и снова издавать тот же альбом. Тем не менее, небольшие эксперименты, обновленные подходы происходят в рамках фирменной канвы MESHUGGAH — так, чтобы человек, услышавший нашу песню впервые, безошибочно мог определить автора. Хотелось бы, чтоб так происходило».

Mårten Hagström: «Название альбома («незыблемый», «неизменный» — прим.авт.) очень подходит нашему коллективу. Мы стали старше. Большинству участников группы за пятьдесят, и мы полностью сформировались к этому времени. Однако, вне зависимости от экспериментов, которые так или иначе имеют место, я считаю, мы остались собой. То, как мы подходим к написанию песен; то, зачем мы вообще их до сих пор пишем; то, как мы по-прежнему звучим, — все это в основе своей не меняется. Как не меняются люди в принципе. Совершая одни и те же ошибки, делая то, что делают, люди всегда остаются такими же».

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