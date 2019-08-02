MERCYFUL FATE возвращаются с концертами

Пока KING DIAMOND натужно, давно и усиленно рожает новый альбом, анонсировано концертное возвращение MERCYFUL FATE: в 2020 году группа отыграет на нескольких европейских фестах, включая Copenhell. По словам Кинга, играть будут специальный сет из EP Mercyful Fate, альбомов Melissa и Don’t Break The Oath, — а также специально по случаю запишут несколько новых тем.

Состав возрожденной команды: King Diamond – вокал; Hank Shermann – гитара; Bjarne T Holm – барабаны; Mike Wead – гитара; Joey Vera из FATES WARNING — бас-гитара.