Мерч и космический рок имени Юрия Гагарина

«Сначала мы хотели назвать группу LAIKA (советская собачка, которая была первым животным, полетевшим в космос) или VOSTOK-1 (первый космический аппарат, поднявший человека, Юрия Гагарина, на околоземную орбиту). Но потом ребята предложили имя самого Гагарина, и это показалось отличным решением. Первый человек в космосе, с крутым по звучанию именем — ну и мы играем спейс-рок. Так что все сходится».

YURI GAGARIN — называется психодел-космическая рок-группа из Швеции, играющая с 2012-го и выпускающая в начале года третий лонгплей The Outskirts Of Reality.

Треки будущего релиза пока недоступны к прослушиванию, однако страждущим внеземных странствий рекомендую второй, At The Center Of All Infinity 2015 года, инструменталы которого достаточно пространны и звеняще-атмосферны для вечернего трипа под звездами — однако же без наркомании, принятой у психоделических артистов, и без мелодических сантиментов, коими славны пост-рокеры.

Ракеты YURI GAGARIN, одна за другой, мощно и рок-н-ролльно стартуют на всех оборотах, с ревущим реактивным дисторшном и драйвом, вполне уместным для выхода за орбиты и разгона лунных пиратов (вспомнился по ходу дела недавно просмотренный глупый фильм «К звездам»). Кстати, судя по риффам «At The Center Of All Infinity» и «Oblivion» (послушайте обязательно: замечательный трек), космос этих ребят — достаточно жесткое место. Но… кто говорил, что будет легко?..