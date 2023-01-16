MEMORIAM выпускают «Rise To Power». «Кажется, все мои песни на военную тему сейчас актуальнее, чем когда-либо»Новинки и новости
MEMORIAM — британская олдскульно-дэзовая группа, наследница BOLT THROWER, со славным составом Karl Willetts (ex-BOLT THROWER, вокал), Frank Healy (ex-BENEDICTION, ex-NAPALM DEATH, ex-ANNIHILATOR, бас-гитара), Scott Fairfax (MASSACRE, гитара), Spikey T. Smith (ex-SACRILEGE, барабаны), — не сдает темпа «по альбому каждые два года», и очередной ее лонгплей, Rise To Power, выйдет в начале февраля.
Как всегда у Карла, лирика релиза пропитана актуальной новостной повесткой.
«Мы поем о том, что сейчас происходит в мире, — презентовал Willetts на днях трек «Total War», — прежде всего о нынешней войне в Украине. И мне кажется, вообще все песни на военную тему, что я писал в течение последних тридцати лет, сейчас более актуальны, чем когда-либо. NOW THE WAR MACHINE IS FED…»
Отличный трек, на мой вкус, с явственной отсылкой к BT середины 90-х. А немного ранее группа показывала сингл «All Is Lost». Ждем полный формат!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 25
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Комментарии
Anastasiya:
Итак, та-дам! Голосование закрыто, всем спасибо! Это была самая массовая голосовалка по итогам полугодия, и с большим отрывом в топ ушли Megadeth «The Sick, The Dying… And The Dead!» и …
Anastasiya:
Dimezis написал(а):
Лорна шор трилогией pain remains многим разорвала сердца, да и в целом альбом очень хороший.
Почему их нету в топе? :0
Можно было добавить их в рек…
Dimezis:
Лорна шор трилогией pain remains многим разорвала сердца, да и в целом альбом очень хороший.
Почему их нету в топе? :0…
Bronco:
Ян Гилан где? Как вокалист он покруче того же Оззика будет. И вот, Оззик есть, а великого Яна нет…
ZZ Top:
Мы на родной земле. Мы освобождаем её от тех, кто взялся уничтожить здесь всё русское, нашу память, нашу культуру, нашу церковь, наши смыслы. Мы воюем с теми, кто выгл…
Merzbow:
лучше бы meathook seed возродили вместо этой Обитуры. Один хрен ничего не стоят без Веста.…
Бармалей:
Дед Аким:
Свежий альбом легенд дэт-метала, альбом отличный, мощный, мужики свой стиль не меняют, делают то что умеют, и за это их любят…
goremyka:
Игорь:
Игорь:
Дед Аким:
Скоро Настя подведёт итоги прошлого года, а пока свежий альбом этого года, от легенды панк-рока. Альбом понравился, приятный, качественный, в его стиле, без лишних эк…
Eum:
Надо заценить. WoD понравились сразу, а Drudkh так и не раскусил, ни старое, ни новое…
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