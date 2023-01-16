memoriam total war
16.01.2023

MEMORIAM выпускают «Rise To Power». «Кажется, все мои песни на военную тему сейчас актуальнее, чем когда-либо»

Новинки и новости

MEMORIAM — британская олдскульно-дэзовая группа, наследница BOLT THROWER, со славным составом Karl Willetts (ex-BOLT THROWER, вокал), Frank Healy (ex-BENEDICTION, ex-NAPALM DEATH, ex-ANNIHILATOR, бас-гитара), Scott Fairfax (MASSACRE, гитара), Spikey T. Smith (ex-SACRILEGE, барабаны), — не сдает темпа «по альбому каждые два года», и очередной ее лонгплей, Rise To Power, выйдет в начале февраля.

Как всегда у Карла, лирика релиза пропитана актуальной новостной повесткой.

«Мы поем о том, что сейчас происходит в мире, — презентовал Willetts на днях трек «Total War», — прежде всего о нынешней войне в Украине. И мне кажется, вообще все песни на военную тему, что я писал в течение последних тридцати лет, сейчас более актуальны, чем когда-либо. NOW THE WAR MACHINE IS FED…»

Отличный трек, на мой вкус, с явственной отсылкой к BT середины 90-х. А немного ранее группа показывала сингл «All Is Lost». Ждем полный формат!

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