Kalmah
04.04.2023

Мелодэз на болотах: слушаем новые синглы KALMAH

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И — после шоу OMNIUM GATHERUM — еще немного о финском метале. Группа KALMAH, выдержав привычную пятилетнюю паузу после альбома Palo, готовит очередную порцию «агрессивного болотного финского метала» под нехитрым названием Kalmah.

Настаивая, однако, что будущий альбом будет мрачнее, чем обычно, и по топям брести придется подмерзшим, KALMAH показали серию фотокарточек, на которых они стоят c покрасневшими носами, нахохлившись, в косоворотах и клетчатых рубахах на фоне голубоватых зимних елочек (и естественно, в болоте).

Kalmah album

К настоящему моменту опубликовано два сингла, «Haunted By Guilt» и «Drifting In A Dream», альбом целиком ожидается в мае — и, как всегда, обязательно его будем слушать. Все-таки в KALMAH собрались музыканты, вкусу — и последовательности — которых можно доверять.

А еще Niklas Sundin нарисовал совершенно замечательную обложку.

Niklas Sundin cover

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