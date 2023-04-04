Мелодэз на болотах: слушаем новые синглы KALMAH

Мелодэз на болотах: слушаем новые синглы KALMAHНовинки и новости
И — после шоу OMNIUM GATHERUM — еще немного о финском метале. Группа KALMAH, выдержав привычную пятилетнюю паузу после альбома Palo, готовит очередную порцию «агрессивного болотного финского метала» под нехитрым названием Kalmah.
Настаивая, однако, что будущий альбом будет мрачнее, чем обычно, и по топям брести придется подмерзшим, KALMAH показали серию фотокарточек, на которых они стоят c покрасневшими носами, нахохлившись, в косоворотах и клетчатых рубахах на фоне голубоватых зимних елочек (и естественно, в болоте).
К настоящему моменту опубликовано два сингла, «Haunted By Guilt» и «Drifting In A Dream», альбом целиком ожидается в мае — и, как всегда, обязательно его будем слушать. Все-таки в KALMAH собрались музыканты, вкусу — и последовательности — которых можно доверять.
А еще Niklas Sundin нарисовал совершенно замечательную обложку.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 144
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Juris:
Писюн с глазами написал(а):
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TNBM во всей красе (love it or hate it)
Or похуй
вполне себе вариант…
Другой Александр:
Of The Sign — второй полноформат от амерских блэкеров Spirit Possession. Музло чем-то напомнило Rest in Morbid Darkness* от шведов Pest, только звучит более безумно и хаотично.
https://spiritpossession.ba…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
у ELUVEITIE остался кроме вокалиста хоть кто-то из оригинального состава? Что-то люди там меняются поразительно часто.
Из оригинального нет …
Merzbow:
у ELUVEITIE остался кроме вокалиста хоть кто-то из оригинального состава? Что-то люди там меняются поразительно часто.…
hellexsoihtu:
GastriT написал(а):
А чего вы гоношитесь и чего вы ожидали? Даже если бы он рассказывал о высаживании розовых хризантем,его удалили бы один хер.Потому что он-Варг В…
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