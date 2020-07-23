Melissa Moore: «Трансфобы выкинули меня из ABSU, как кусок мусора»Блог
История группы ABSU, казалось бы, прервавшаяся в начале этого года, прервалась, оказывается, понарошку. На прошлой неделе стало известно, что на Agonia Records подписался коллектив PROSCRIPTOR MCGOVERN’S APSÛ, заглянув на фб которого, так сразу разницы и не увидишь. Даже адрес оф.сайта решили не менять. А зачем? Каждому должно быть понятно, что старина Proscriptor создал свой новый, улучшенный вариант ABSU, не опороченный транс-скандалами с участием экс-гитариста/гитаристки по имени Melissa Moore.
В настоящий момент в Техасе завершается микширование альбома старой-новой команды, названного столь же скромно: Proscriptor McGovern’s Apsû. В составе остался костяк: Proscriptor McGovern (внезапно, да) плюс басист-вокалист Ezezû; также в коллектив приглашен гитарист Vaggreaz. Надо полагать, с сопутствующим вопросом со звездочкой: а не думаешь ли ты, дружок, менять гендерную принадлежность?
Мелисса, узнав о таких пертурбациях, немедленно возбудилась.
«Proscriptor aka Russ Givens, а также Ezezu aka Paul Williamson — трансфобы, которые выкинули меня из ABSU, как кусок мусора. Только потому, что я транс. Всю историю я пока рассказать не могу — слишком это все больно. Мне все еще нужно найти способ выложить все случившееся в деталях.
Если сейчас они записали новый альбом, состоящий из 12 совершенно новых песен, меня их проект не волнует. Однако было бы невероятно печально узнать, что, вышвырнув меня из команды, эти люди по-прежнему используют мои песни и музыку. Надеюсь, это не так.
В 2017 году, в течение нашего последнего тура, я рассказала коллегам по группе, что являюсь трансом. Это изменило все между нами. Хотя я даже не просила их звать меня иначе, или выбирать местоимение «она» вместо «он», говоря обо мне в третьем лице, ничего. Просто сказала им. И стала парией в коллективе. С тех пор они даже не хотели делить со мной комнату в отеле.
Какое-то время была надежда, что первоначальный негатив и неприятие рассосутся со временем, произойдет момент понимания. Ведь я не поменялась как личность, или как творческая единица в команде.
Но вскоре Russ меня уволил. В смс-переписке (прилагается ниже). Ясно дав понять, что причиной стало мое решение сменить пол».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 278
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Melissa Moore: «Трансфобы выкинули меня из ABSU, как кусок мусора»
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(перечитывает СМС снова и снова) Ничерта не вижу про увольнение. Вижу только «и так и эдак — группе п**дец».
Ну и новости в последнее время, то уверовавшие алкаши (ой простите пост-алкаши), то обиженные трансы блэкари, то Батюшки плодятся-грызутся, как грибы после дождя, то ниггеры…ой простите это не отсюда (ну почти, не отсюда)…
Истинно Вам говорю «Земля налетит на небесную ось!!!»
р.s. Аллилуйя Братья Мои!!!
выкинули и выкинули… значит имели право, это их решение (причина видно была) нехер теперь, «сэр-мадам» сиськи мять, что да почему и за что…. тебя, больше нет! так что хватит истерить, просто иди нах*й с пляжа!
Трансуха детально описывает события у себя на ФБ. Непонятно кому верить в этой ситуации. Там же попадалово для Проскриптора и его нового альбома. Он может просто не выйти, так как Мелисса является автором некоторых треков. И Проскриптор хочет пойти на мирное соглашение, но Мелисса обижена и не хочет пока.
Ну выкинули и выкинули, чего бухтеть-то…
Мелисса, ты зачем волосы обкорнала, дурик?
Merzbow написал(а):
Трансуха детально описывает события у себя на ФБ. Непонятно кому верить в этой ситуации. Там же попадалово для Проскриптора и его нового альбома. Он может просто не выйти, так как Мелисса является автором некоторых треков. И Проскриптор хочет пойти на мирное соглашение, но Мелисса обижена и не хочет пока.
Сложно сказать, права она или нет — Проскриптор с контраргументами не полезет в соцсети для срача. И имидж не позволяет, и случайно можно сказать что-то дискриминирующее… а вот тогда мало не покажется. Думаю, из-за перспективы судов он и затеял чехарду с названием.
Что касается соавторства — то, помнится, и Иммортал обвиняли Аббата, что он украл альбом. И ничего, воз ныне там — а ведь группа рангом повыше, огласка шире, спрос больше.
Мусор возмущается что с ним обращаются как с мусором, странно