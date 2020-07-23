Melissa Moore: «Трансфобы выкинули меня из ABSU, как кусок мусора»

История группы ABSU, казалось бы, прервавшаяся в начале этого года, прервалась, оказывается, понарошку. На прошлой неделе стало известно, что на Agonia Records подписался коллектив PROSCRIPTOR MCGOVERN’S APSÛ, заглянув на фб которого, так сразу разницы и не увидишь. Даже адрес оф.сайта решили не менять. А зачем? Каждому должно быть понятно, что старина Proscriptor создал свой новый, улучшенный вариант ABSU, не опороченный транс-скандалами с участием экс-гитариста/гитаристки по имени Melissa Moore.

В настоящий момент в Техасе завершается микширование альбома старой-новой команды, названного столь же скромно: Proscriptor McGovern’s Apsû. В составе остался костяк: Proscriptor McGovern (внезапно, да) плюс басист-вокалист Ezezû; также в коллектив приглашен гитарист Vaggreaz. Надо полагать, с сопутствующим вопросом со звездочкой: а не думаешь ли ты, дружок, менять гендерную принадлежность?

Мелисса, узнав о таких пертурбациях, немедленно возбудилась.

«Proscriptor aka Russ Givens, а также Ezezu aka Paul Williamson — трансфобы, которые выкинули меня из ABSU, как кусок мусора. Только потому, что я транс. Всю историю я пока рассказать не могу — слишком это все больно. Мне все еще нужно найти способ выложить все случившееся в деталях.

Если сейчас они записали новый альбом, состоящий из 12 совершенно новых песен, меня их проект не волнует. Однако было бы невероятно печально узнать, что, вышвырнув меня из команды, эти люди по-прежнему используют мои песни и музыку. Надеюсь, это не так.

В 2017 году, в течение нашего последнего тура, я рассказала коллегам по группе, что являюсь трансом. Это изменило все между нами. Хотя я даже не просила их звать меня иначе, или выбирать местоимение «она» вместо «он», говоря обо мне в третьем лице, ничего. Просто сказала им. И стала парией в коллективе. С тех пор они даже не хотели делить со мной комнату в отеле.

Какое-то время была надежда, что первоначальный негатив и неприятие рассосутся со временем, произойдет момент понимания. Ведь я не поменялась как личность, или как творческая единица в команде.

Но вскоре Russ меня уволил. В смс-переписке (прилагается ниже). Ясно дав понять, что причиной стало мое решение сменить пол».

Количество просмотров: 278

8 комментариев