Melissa Moore и группа SONJA: «Я постапокалиптическая воинственная транс-отщепенка»Новинки и новости
Melissa Moore, бывшая гитаристка ABSU, расставшаяся с группой после транс-скандала (поначалу, напомню, это был гитарист Matthew Moore), не осталась без дела. (Как, впрочем, и экс-коллеги.) Она продолжает — не особо активную — работу с трэшевым RUMPELSTILTSKIN GRINDER, играет дэз-метал в CROSSSPITTER, плюс до полноформатника дозрел ее любопытный проект SONJA, дебютный альбом которого Loud Arriver официально выходит через несколько дней.
В Сети он уже выложен — и распробовав эту чудодейственную, приправленную ведьмиными порошками и сушеными хвостами броненосцев густую жаркую помесь восьмидесятнического хэви-метала с энергичной пост-панковской развязностью, олдскульным гот-роком, глэмовым винтажом, в определенный момент ощущаешь: затягивает. Подсаживаешься — и незаметно, неотрывно переслушиваешь эту самую Соню. Очень уж она… живая, что ли? И к тому ж буквально по плешку нашпигованная сочными риффами.
«Я постапокалиптическая воинственная транс-отщепенка, оказавшаяся на враждебной территории с коллегами числа из гот-элиты, — писала Мелисса, презентуя видео на сингл «Nylon Nights», — и на спине моей словно мишень. Мы, однако же, не спрашиваем разрешений и не стучимся вежливо в двери. Мы крушим ворота и оставляем их распахнутыми для всяческой нечисти».
На барабанах в группе — давний друг и коллега Мелиссы, поляк Grzesiek Czapla, играющий также в CROSSSPITTER и когда-то служивший концертным драммером ABSU. На басу, бэк-вокале и синтезаторе — Ben Brand (ex-TOMBS, ex-WOE). И пока у них все хорошо. Судите сами!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 70
Обновления
-
Новый альбом OZZY OSBOURNE порвал мировые чарты. Впервые за пять десятков лет музыкальной карьеры!
-
SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA продолжат играть после смерти David Andersson
-
TRISTANIA все
-
Самый короткий контракт в метал-мире: Century Media подписали и выгнали VEKTOR в течение двух дней
-
Экс-участники CHILDREN OF BODOM открывают сауну имени группы
-
Новый старый сингл DORO «Raise Your Fist in The Air… In Heaven Mix»: ужас-ужас или свежий подход?
-
Robb Flynn: «Я мог умереть в ночь, которая предполагалась быть одной из лучших в жизни»
-
DARKTHRONE выпускают новый альбом как трибьют самим себе
-
Сгорел на работе. Басист U.D.O. чуть не умер во время турне
-
Искусство быть лохом: суд в последний раз отклонил претензии ‘Nevermind Baby’ к NIRVANA
Комментарии
- Bronco: Звук на альбоме обалденный нарулили. Хотя, по количеству классных песен предыдущий мне больше понравился.
- Дед Аким: Легенда мировой рок музыки, альбом целиком не могу найти на youtube, альбом должен быть отличным —…
- Дед Аким: Талантливый был гитарист, рано ушел, мог ещё много сделать, группы разные по звуку, но обе в коллекции…
- angelgrinder: Выдатны альбом, але з такімі запрошанымі музыкамі іначай, бадай што, і не магло быць. Озік жывей за…
- талантливый был чёрт: R.I.P
- atr: Кому надо евроденс: https://www.youtube.com/watch? v=FU3UACr3tKQ Раньше они назывались Eskimo Callboy. Так как…
- box176: Спасиб, Настя, что познакомили с этой необычной бандой. Вообще трэш не люблю, но это зацепило прилично. Вокал…
- Евгений Степанов: Так-то по факту это не рейтинг рок-групп, это рейтинг видеоклипов околороковой направленности….
- Maga: Из публикации портала Headbanger.ru по данной теме — «… Судя по всему, опубликованный лейблом…
- Atruta: Anastasiya написал(а): Влад написал(а): А остальные представители этой «внушительный уже вереницы» где можно…
- Merzbow: Tristania это Мортен. Они его подло выгнали. Основателя и композитора. Им можно было разваливаться после…
- НеАлександр: О, они оказывается всё это время вообще были
- zzz: Надо послушать этот вот Вектор)
Добавить комментарий