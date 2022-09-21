sonja band
21.09.2022

Melissa Moore и группа SONJA: «Я постапокалиптическая воинственная транс-отщепенка»

Новинки и новости

Melissa Moore, бывшая гитаристка ABSU, расставшаяся с группой после транс-скандала (поначалу, напомню, это был гитарист Matthew Moore), не осталась без дела. (Как, впрочем, и экс-коллеги.) Она продолжает — не особо активную — работу с трэшевым RUMPELSTILTSKIN GRINDER, играет дэз-метал в CROSSSPITTER, плюс до полноформатника дозрел ее любопытный проект SONJA, дебютный альбом которого Loud Arriver официально выходит через несколько дней.

В Сети он уже выложен — и распробовав эту чудодейственную, приправленную ведьмиными порошками и сушеными хвостами броненосцев густую жаркую помесь восьмидесятнического хэви-метала с энергичной пост-панковской развязностью, олдскульным гот-роком, глэмовым винтажом, в определенный момент ощущаешь: затягивает. Подсаживаешься — и незаметно, неотрывно переслушиваешь эту самую Соню. Очень уж она… живая, что ли? И к тому ж буквально по плешку нашпигованная сочными риффами.

«Я постапокалиптическая воинственная транс-отщепенка, оказавшаяся на враждебной территории с коллегами числа из гот-элиты, — писала Мелисса, презентуя видео на сингл «Nylon Nights», — и на спине моей словно мишень. Мы, однако же, не спрашиваем разрешений и не стучимся вежливо в двери. Мы крушим ворота и оставляем их распахнутыми для всяческой нечисти».

На барабанах в группе — давний друг и коллега Мелиссы, поляк Grzesiek Czapla, играющий также в CROSSSPITTER и когда-то служивший концертным драммером ABSU. На басу, бэк-вокале и синтезаторе — Ben Brand (ex-TOMBS, ex-WOE). И пока у них все хорошо. Судите сами!

Количество просмотров: 70

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *