Хорошие новости. Лечение Дэйва от рака прошло успешно, и через пару недель MEGADETH собираются вернуться на сцену. 20 января группа начнет турне в Хельсинки и будет кататься по Европе до конца февраля. Ближайшая к Беларуси концертная точка — Варшава 12.02.2020
MEGADETH возвращаются на сцену
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Megadeth
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Bonded Rest In Violence
Marco Hietala Pyre Of The Black Heart
Svarttjern Shame Is Just A Word
Rage Wings Of Rage
Tod Huetet Uebel Nomen Nescio
Steve Harris The Burning
Thy Catafalque Naiv
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