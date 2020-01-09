MEGADETH возвращаются на сцену

Хорошие новости. Лечение Дэйва от рака прошло успешно, и через пару недель MEGADETH собираются вернуться на сцену. 20 января группа начнет турне в Хельсинки и будет кататься по Европе до конца февраля. Ближайшая к Беларуси концертная точка — Варшава 12.02.2020

, рубрика(и): Быстрые новости

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