Медленное Зло. Новая тема ARCHGOAT «The Obsidian Flame (From My Depths)»

В сентябре бласфемические финны ARCHGOAT выпускают новый альбом The Luciferian Crown, в связи с чем прямо здесь и сейчас предлагается прослушать, прочувствовать и прочитать текст новой темы «The Obsidian Flame (From My Depths)» в формате лирик-видео. Будет чудовищно. И чудовищно медленно.