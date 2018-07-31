В сентябре бласфемические финны ARCHGOAT выпускают новый альбом The Luciferian Crown, в связи с чем прямо здесь и сейчас предлагается прослушать, прочувствовать и прочитать текст новой темы «The Obsidian Flame (From My Depths)» в формате лирик-видео. Будет чудовищно. И чудовищно медленно.
Медленное Зло. Новая тема ARCHGOAT «The Obsidian Flame (From My Depths)»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Archgoat
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1971 - Michael Ehre (GAMMA RAY, ex-METALIUM)
1972 - Niklas "Nicke" Andersson (ENTOMBED)
1978 - Andrea Schintu (CRIPPLE BASTARDS)
1987 - Marc Hudson (DRAGONFORCE)
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Doro Forever Warriors, Forever United
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Manes Slow Motion Death Sequence
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