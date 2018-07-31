Медленное Зло. Новая тема ARCHGOAT «The Obsidian Flame (From My Depths)»

В сентябре бласфемические финны ARCHGOAT выпускают новый альбом The Luciferian Crown, в связи с чем прямо здесь и сейчас предлагается прослушать, прочувствовать и прочитать текст новой темы «The Obsidian Flame (From My Depths)» в формате лирик-видео. Будет чудовищно. И чудовищно медленно.

, рубрика(и): Быстрые новости

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