Медленно и печально. Спустя 21 год вернулись BLAZING ETERNITY

Медленно и печально. Спустя 21 год вернулись BLAZING ETERNITYНовинки и новости
Не одним SATURNUS’ом жива датская дум-метал сцена — так, спустя 21 год после выпуска душевнейшего эмоциональнейшего альбома A World To Drown In на ней снова задумали полыхнуть BLAZING ETERNITY, анонсировав на середину апреля альбом с апокалиптически убежденным названием A Certain End Of Everything.
«Выпустив в 2002 году A World To Drown In, мы отыграли пару концертов, а потом все постепенно остановилось, как-то само собой, в силу личных приоритетов. Не то чтобы мы распадались, как-то так вышло…
В 2009-м к нам обратились организаторы известного датского феста Metal Magic и очень настаивали на эксклюзивном «реюнион»-шоу. Мы отказались. А на следующий год они пришли снова.
Так, в какой-то момент мы с ребятами собрались в баре, все обсудили, в том числе проблемы, из-за которых в свое время прекратили работу. И все порешали! Так, в итоге мы отыграли на том фесте, а также сделали концерт в Копенгагене. В 2012-м поехали на Wave Gotik Treffen.
Затем в течение нескольких лет лениво обменивались риффами и наработками — чтобы в 2019 году, накопив уже достаточное количество материала, приняться за студийную работу над новым альбомом. На нее ушло множество часов в течение нескольких лет… И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A Certain End Of Everything.
По сравнению с предшественником он будет более металлическим и думовым — но, в общем-то, полностью узнаваемым».
Слушаем первый сингл «One Thousand Lights».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 179
3 комментария
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Комментарии
Merzbow:
да ладно, это Кимушка затесался с краю? Я думал он со своего фолка не вылезет больше. Уж лучше бы в Сатурнус вернулся.…
Anastasiya:
Тварь написал(а):
>И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
Ошибочка в тексте — это альбом 2…
Тварь:
>И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
Ошибочка в тексте — это альбом 2003 года …
Арсений:
Во, и лого себе взял как у группы КУРСК — букву Ж. Чтоб и духу их больше не было!…
asdf:
ага, хороши… а сколько говна вылили на них после стрихнина?…
Ветошь:
Другой Александр:
Samael тут выпустили концертную версию Passage:
https://samael.bandcamp.com/album/passage-live…
Sonne:
Merzbow:
Juris написал(а):
Иван Фёдорович Крузенштерн написал(а):
Моё личное мнение , что в США не умеют играть блэк , получается какая натужная попытка родить что то грязн…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Вот смотрите сколько у ANATHEMA классных готических альбомов. Не надо им просить денег.Им надо просто больше ездить по миру с концертами а не отсиживать задницу в Англи…
Дед Аким:
Виктор написал(а):
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Виктор:
«Видишь ли, в этом бизнесе по самые края набилось всякой пидорасни. Которые не смотрят на вещи реально. Пидорасы, которые считают, что их жопы стареют, как вино. Чем с�…
triller:
какой-то недоблацк.. вроде саунд есть, масса прям, но не торт.…
>И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
Ошибочка в тексте — это альбом 2003 года
А песня очень милая
Тварь написал(а):
>И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
Ошибочка в тексте — это альбом 2003 года
Спасибо за внимательность
да ладно, это Кимушка затесался с краю? Я думал он со своего фолка не вылезет больше. Уж лучше бы в Сатурнус вернулся.