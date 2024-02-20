BLAZING ETERNITY
20.02.2024

Медленно и печально. Спустя 21 год вернулись BLAZING ETERNITY

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Не одним SATURNUS’ом жива датская дум-метал сцена — так, спустя 21 год после выпуска душевнейшего эмоциональнейшего альбома A World To Drown In на ней снова задумали полыхнуть BLAZING ETERNITY, анонсировав на середину апреля альбом с апокалиптически убежденным названием A Certain End Of Everything.

«Выпустив в 2002 году A World To Drown In, мы отыграли пару концертов, а потом все постепенно остановилось, как-то само собой, в силу личных приоритетов. Не то чтобы мы распадались, как-то так вышло…

В 2009-м к нам обратились организаторы известного датского феста Metal Magic и очень настаивали на эксклюзивном «реюнион»-шоу. Мы отказались. А на следующий год они пришли снова.

Так, в какой-то момент мы с ребятами собрались в баре, все обсудили, в том числе проблемы, из-за которых в свое время прекратили работу. И все порешали! Так, в итоге мы отыграли на том фесте, а также сделали концерт в Копенгагене. В 2012-м поехали на Wave Gotik Treffen.

Затем в течение нескольких лет лениво обменивались риффами и наработками — чтобы в 2019 году, накопив уже достаточное количество материала, приняться за студийную работу над новым альбомом. На нее ушло множество часов в течение нескольких лет… И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A Certain End Of Everything.

По сравнению с предшественником он будет более металлическим и думовым — но, в общем-то, полностью узнаваемым».

Слушаем первый сингл «One Thousand Lights».

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3 комментария

  • Тварь написал(а):

    >И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
    Ошибочка в тексте — это альбом 2003 года https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif
    А песня очень милая

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  • Anastasiya написал(а):

    Тварь написал(а):
    >И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
    Ошибочка в тексте — это альбом 2003 года

    Спасибо за внимательность https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Merzbow написал(а):

    да ладно, это Кимушка затесался с краю? Я думал он со своего фолка не вылезет больше. Уж лучше бы в Сатурнус вернулся.

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