«Медитации», или Как KATAKLYSM разбудил HYPOCRISY

Начало лета ознаменует выход нового альбома KATAKLYSM Meditations, в который, по словам Маурицио, он постарался излить всю свою канадскую душу. «Я поковырялся в кое-каких старых ранах, — сказал музыкант, — и почувствовал, что надо немедленно выплеснуть все, что накопилось внутри. Мы собрались в студии всей группой, под одной крышей, заперлись и записали этот диск, — так, как делали это в старые времена. Было весело. Мы были честны по отношению друг к другу, и записали взрослый альбом о нас сегодняшних — однако же, одновременно, воздавая должное славному прошлому».

«Катаклизменный» гитарист Жан-Франсуа поддержал энтузиазм коллеги: «Я в восторге от этого альбома. Мы наконец-то работали над музыкой вместе. Это почти исключительный случай, ибо мы живем в разных городах и обычно обмениваемся партиями, записанными в домашних студиях, по Интернету; общаемся, обсуждаем идеи по скайпу. Так шла работа над несколькими последними релизами, — но в этот раз мы наконец смогли собраться вместе и поработать как группа. И… магия возымела место!»

Оценить качество воздействия магических сил можно прямо сейчас: в Сети лежит лирик-видео на открывающую альбом тему «Guillotine». Но для начала еще одна любопытная новость: в октябре этого года стартует большой европейский тур со знакомым по старым метал-компиляциям названием «Death… Is Just The Beginning», хэдлайнерами которого, помимо KATAKLYSM, станут HYPOCRISY! В последний раз эти команды гастролировали вместе 15 лет назад — ну и, решили, мужики, почему бы и да.

«Я счастлив отметить, что мотор HYPOCRISY, разогреваясь, снова начинает заводиться, — отозвался мистер Тэгтгрен, — и уже осенью мы возвращаемся на большую дорогу! Увидимся, господа!»

Трудно сказать, насколько близко подберется к нам эта упряжка, — пока ближайшая точка, наверное, Вроцлав. Но смотрите сами — вдруг где зацепите.

Oct. 18 — D Wiesbaden — Schlachthof

Oct. 19 — D Stuttgart — LKA Longhorn

Oct. 20 — D Munich — Backstage

Oct. 23 — H Budapest — Barba Negra

Oct. 24 — A Vienna — Arena

Oct. 25 — PL Wrocław — Zaklęte Rewiry

Oct. 26 — D Geiselwind — MusicHall

Oct. 27 — I Milan — Live Music Club

Oct. 28 — CH Pratteln — Z7

Oct. 29 — F Lyon — Ninkasi Kao

Oct. 31 — E Madrid — Sala Mon

Nov. 01 — E Barcelona — Razzmatazz 2

Nov. 02 — F Limoges — CC John Lennon

Nov. 03 — F Paris — La Machine du Moulin Rouge

Nov. 04 — B Antwerp — Trix

Nov. 05 — D Hamburg — Docks

Nov. 06 — S Gothenburg — Trädgår’n

Nov. 07 — S Stockholm — Fryshuset

Nov. 09 — FIN Helsinki — The Circus

Nov. 10 — FIN Tampere — Pakkahuone

Nov. 12 — DK Copenhagen — Pumpehuset

Nov. 13 — NL Leeuwarden — Neushoorn

Nov. 14 — D Berlin — Kesselhaus

Nov. 15 — D Dresden — Eventwerk

Nov. 16 — D Oberhausen — Turbinenhalle 2

Nov. 17 — D Leipzig — Hellraiser