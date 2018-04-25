«Медитации», или Как KATAKLYSM разбудил HYPOCRISY

Начало лета ознаменует выход нового альбома KATAKLYSM Meditations, в который, по словам Маурицио, он постарался излить всю свою канадскую душу. «Я поковырялся в кое-каких старых ранах, — сказал музыкант, — и почувствовал, что надо немедленно выплеснуть все, что накопилось внутри. Мы собрались в студии всей группой, под одной крышей, заперлись и записали этот диск, — так, как делали это в старые времена. Было весело. Мы были честны по отношению друг к другу, и записали взрослый альбом о нас сегодняшних — однако же, одновременно, воздавая должное славному прошлому».
«Катаклизменный» гитарист Жан-Франсуа поддержал энтузиазм коллеги: «Я в восторге от этого альбома. Мы наконец-то работали над музыкой вместе. Это почти исключительный случай, ибо мы живем в разных городах и обычно обмениваемся партиями, записанными в домашних студиях, по Интернету; общаемся, обсуждаем идеи по скайпу. Так шла работа над несколькими последними релизами, — но в этот раз мы наконец смогли собраться вместе и поработать как группа. И… магия возымела место!»
Оценить качество воздействия магических сил можно прямо сейчас: в Сети лежит лирик-видео на открывающую альбом тему «Guillotine». Но для начала еще одна любопытная новость: в октябре этого года стартует большой европейский тур со знакомым по старым метал-компиляциям названием «Death… Is Just The Beginning», хэдлайнерами которого, помимо KATAKLYSM, станут HYPOCRISY! В последний раз эти команды гастролировали вместе 15 лет назад — ну и, решили, мужики, почему бы и да.
«Я счастлив отметить, что мотор HYPOCRISY, разогреваясь, снова начинает заводиться, — отозвался мистер Тэгтгрен, — и уже осенью мы возвращаемся на большую дорогу! Увидимся, господа!»
Трудно сказать, насколько близко подберется к нам эта упряжка, — пока ближайшая точка, наверное, Вроцлав. Но смотрите сами — вдруг где зацепите.
Oct. 18 — D Wiesbaden — Schlachthof
Oct. 19 — D Stuttgart — LKA Longhorn
Oct. 20 — D Munich — Backstage
Oct. 23 — H Budapest — Barba Negra
Oct. 24 — A Vienna — Arena
Oct. 25 — PL Wrocław — Zaklęte Rewiry
Oct. 26 — D Geiselwind — MusicHall
Oct. 27 — I Milan — Live Music Club
Oct. 28 — CH Pratteln — Z7
Oct. 29 — F Lyon — Ninkasi Kao
Oct. 31 — E Madrid — Sala Mon
Nov. 01 — E Barcelona — Razzmatazz 2
Nov. 02 — F Limoges — CC John Lennon
Nov. 03 — F Paris — La Machine du Moulin Rouge
Nov. 04 — B Antwerp — Trix
Nov. 05 — D Hamburg — Docks
Nov. 06 — S Gothenburg — Trädgår’n
Nov. 07 — S Stockholm — Fryshuset
Nov. 09 — FIN Helsinki — The Circus
Nov. 10 — FIN Tampere — Pakkahuone
Nov. 12 — DK Copenhagen — Pumpehuset
Nov. 13 — NL Leeuwarden — Neushoorn
Nov. 14 — D Berlin — Kesselhaus
Nov. 15 — D Dresden — Eventwerk
Nov. 16 — D Oberhausen — Turbinenhalle 2
Nov. 17 — D Leipzig — Hellraiser
К нам все равно не завезут
Кэп написал(а):
руппой, под одной крышей, заперлись и записал
Автобусы, самолёты, поезда отменили? Самому на них сгонять религия не позволяет?
Кэп написал(а):
К нам все равно не завезут
И те и другие у нас уже были без проблем)