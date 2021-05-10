mayhem band
10.05.2021

MAYHEM выпустят миник с каверами «отцов»

Новинки и новости

MAYHEM, в составе которых из волосатых остался только Hellhammer, задействовали Maniac и Billy ‘Messiah’ Nordheim в записи нового релиза, миника Atavistic Black Disorder / Kommando, запланированного к выходу на 9 июля.

В EP-шку войдут три трека, оставшиеся от студийных сессий Daemon, а также четыре кавера, призванные отдать должное «отцам», так или иначе повлиявшим на творческое становление музыкантов. О ком именно идет речь, так просто, наверное, не догадаешься, потому даю список.

«In Defense Of Our Future» (DISCHARGE), «Hellnation» (DEAD KENNEDYS), «Only Death» (RUDIMENTARY PENI), «Commando» (RAMONES).

Attila: «У меня есть некоторые панковые «корни». Наверное, родом из детства, когда мы находились в постоянном поиске максимально экстремальной музыки. Так в начале 80-х я узнал DEAD KENNEDYS, GBH, THE EXPLOITED, SEX PISTOLS, U.K. SUBS, DISCHARGE, RUDIMENTARY PENI и прочих, а также ранний хэви. Но затем познакомился с VENOM — и все пошло совсем по-другому!»

Necrobutcher: «Когда мы работали в студии над альбомом Daemon, осталось немного лишнего времени, и было решено добить эти часы бонусным материалом. Так, участникам группы поставили задачу выбрать по две песни для кавер-версий. Лично я выбрал «The Truth» DEATHSTRIKE и «Evil Dead» DEATH, которые и вошли бонус-треками на альбом. А еще захотелось привлечь к работе старых участников коллектива, которые связаны с панк-роком — так что Maniac исполнил трек DEAD KENNEDYS, а Messiah поучаствовал в записи песни DISCHARGE».

Количество просмотров: 184

3 комментария

  • Polyphemus написал(а):

    Хм… Я думал, они запишут что нибудь из того, что нравилось Еуронимусу…

    >>>
  • DimaCar написал(а):

    Punk not dead http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Тварь написал(а):

    Polyphemus написал(а):
    Хм… Я думал, они запишут что нибудь из того, что нравилось Еуронимусу…
    размечтался.
    Мертвец и Евро в гробах вертятся, слушая как их группа …записывает каверы на рудиментарные пенисы.
    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *