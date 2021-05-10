MAYHEM выпустят миник с каверами «отцов»Новинки и новости
MAYHEM, в составе которых из волосатых остался только Hellhammer, задействовали Maniac и Billy ‘Messiah’ Nordheim в записи нового релиза, миника Atavistic Black Disorder / Kommando, запланированного к выходу на 9 июля.
В EP-шку войдут три трека, оставшиеся от студийных сессий Daemon, а также четыре кавера, призванные отдать должное «отцам», так или иначе повлиявшим на творческое становление музыкантов. О ком именно идет речь, так просто, наверное, не догадаешься, потому даю список.
«In Defense Of Our Future» (DISCHARGE), «Hellnation» (DEAD KENNEDYS), «Only Death» (RUDIMENTARY PENI), «Commando» (RAMONES).
Attila: «У меня есть некоторые панковые «корни». Наверное, родом из детства, когда мы находились в постоянном поиске максимально экстремальной музыки. Так в начале 80-х я узнал DEAD KENNEDYS, GBH, THE EXPLOITED, SEX PISTOLS, U.K. SUBS, DISCHARGE, RUDIMENTARY PENI и прочих, а также ранний хэви. Но затем познакомился с VENOM — и все пошло совсем по-другому!»
Necrobutcher: «Когда мы работали в студии над альбомом Daemon, осталось немного лишнего времени, и было решено добить эти часы бонусным материалом. Так, участникам группы поставили задачу выбрать по две песни для кавер-версий. Лично я выбрал «The Truth» DEATHSTRIKE и «Evil Dead» DEATH, которые и вошли бонус-треками на альбом. А еще захотелось привлечь к работе старых участников коллектива, которые связаны с панк-роком — так что Maniac исполнил трек DEAD KENNEDYS, а Messiah поучаствовал в записи песни DISCHARGE».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 184
3 комментария
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Хм… Я думал, они запишут что нибудь из того, что нравилось Еуронимусу…
Punk not dead
Polyphemus написал(а):
Хм… Я думал, они запишут что нибудь из того, что нравилось Еуронимусу…
размечтался.
Мертвец и Евро в гробах вертятся, слушая как их группа …записывает каверы на рудиментарные пенисы.