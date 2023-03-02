Mathias Lodmalm возродил CEMETARY

Mathias Lodmalm возродил CEMETARYБлог
Неожиданный камбэк: Mathias Lodmalm, казалось, навечно ушедший с метал-сцены в 2005 году в электронику и диджейство (не считая единовременного выхода в 2013-м с мало кем замеченным проектом LORD OF SATURN), объявил, что снова хочет заниматься CEMETARY. Более того, группу уже подписала «дочка» Nuclear Blast под названием Atomic Fire Records и даже объявлено название будущего релиза: Come To Ruin.
«После нескольких декад, проведенных в свободном плавании, CEMETARY наконец пристала к гавани Atomic Fire Records, — декларирует швед. — К лучшему или нет, я всегда шел своим путем, двигаясь, куда хотел, куда бросала нелегкая. И примерно лет десять назад я начал делать наброски материала, который лег в основу готовящегося альбома Come To Ruin. И даже более того: у меня готовы уже два студийника, исполненные апокалиптической ярости, никогда ранее не слышимой от данной группы».
И это прям интригует.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 94
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Комментарии
Staphylococcus:
Anastasiya написал(а):
Еще одна новая песня: https://www.youtube.com/watch?v=x_t53a5Ons0
https://www.youtube.com/watch?v=wxuy5KC3TVM…
Staphylococcus:
Виктор написал(а):
Staphylococcus написал(а):
А эти его ‘а давайте я к вам приеду побренчать’? И ладно бы играть мог!Позор же ацкий!Так что воспринимать их всерьёз-пос…
Anastasiya:
Еще одна новая песня: https://www.youtube.com/watch?v=x_t53a5Ons0…
Дед Аким:
Тут есть два варианта — первый я ничего не понимаю в искусстве музыки, второй вариант нравится больше — я чего-то понимаю. SIENA ROOT — Dusty Roads (Official Music Video) Потрясающе краси…
Виктор:
Staphylococcus написал(а):
А эти его ‘а давайте я к вам приеду побренчать’? И ладно бы играть мог!Позор же ацкий!Так что воспринимать их всерьёз-последнее дело.
д…
Дед Аким:
Очень люблю мелодичную, красивую, ритмичную музыку. В принципе по моим публикациям это и можно понять. Поэтому будет совсем другое. Чистое Зло, Нигилизм, анти ритми…
Staphylococcus:
Толи музыку слушал, толи сквозняк в ухо влетел…и сразу,не задержавшись вылетел.Редкая дрянь под копирку,измеряемая уже не вагонами а целыми эшелонами.…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
…великой француженки Mylene Farmer…
Смотрел фильм с ней в главных ролях — «Джорджино» — мистический триллер. Стар…
Juris:
Staphylococcus:
Виктор написал(а):
Staphylococcus написал(а):
Есть категория дельцов что обожают сам процесс,и как правило они создают довольно интересные и оригинальные схемы добы…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
…великой француженки Mylene Farmer…
Смотрел фильм с ней в главных ролях — «Джорджино» — мистический триллер. Старый, ещё 90-х годов. В духе «Сонно…
Виктор:
Staphylococcus написал(а):
Есть категория дельцов что обожают сам процесс,и как правило они создают довольно интересные и оригинальные схемы добычи оных.
так эт…
Staphylococcus:
Виктор написал(а):
73-летний миллионер, казалось бы… для чего ему это???
может он там жестоко торчит каким-то браткам, хз как ещё это объяснить…
Зачем? Ну,де…
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