Mathias Lodmalm возродил CEMETARY

Неожиданный камбэк: Mathias Lodmalm, казалось, навечно ушедший с метал-сцены в 2005 году в электронику и диджейство (не считая единовременного выхода в 2013-м с мало кем замеченным проектом LORD OF SATURN), объявил, что снова хочет заниматься CEMETARY. Более того, группу уже подписала «дочка» Nuclear Blast под названием Atomic Fire Records и даже объявлено название будущего релиза: Come To Ruin.

«После нескольких декад, проведенных в свободном плавании, CEMETARY наконец пристала к гавани Atomic Fire Records, — декларирует швед. — К лучшему или нет, я всегда шел своим путем, двигаясь, куда хотел, куда бросала нелегкая. И примерно лет десять назад я начал делать наброски материала, который лег в основу готовящегося альбома Come To Ruin. И даже более того: у меня готовы уже два студийника, исполненные апокалиптической ярости, никогда ранее не слышимой от данной группы».

И это прям интригует.

