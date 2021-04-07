«Массовая казнь» отменяется. MASSEN выпускают альбом «Contraesthetic»Новинки и новости
Раньше эта группа называлась MASSENHINRICHTUNG, и ее название можно было воспроизвести лишь копипейстом. Потом у нее возникли проблемы с участием в одном глупом локальном фестивале (цензорам почудилось в имени нечто фашистское или вроде того), да и в принципе, уйдя от милитаристско-исторического паган-блэка в эклектичные кроссжанровые края (смотрите, сколько места отвоевала в новых композициях скрипка! плюс выразительней стал женский вокал), продолжать называться «массовой казнью» стало как-то необязательно.
Так, под лаконичной вывеской MASSEN коллектив подписали Apostasy Records, и 9 апреля там официально появится альбом Contraesthetic, обложку которого нарисовал Costin Chioreanu, а названия треков свидетельствуют: войны окончены. Или как минимум перешли на социальные уровни. А быть может, антисоциальные: кратко характеризуя себя, MASSEN говорят так: «Extreme metal orchestra from Belarus tuned in D-minor & antisocial asceticism».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 165
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С женским вокалом не понравилась.
Хорошо хоть они блэк металом этот цирк перестали называть, уже хлеб.