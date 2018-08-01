MALEVOLENT CREATION записывают альбом. И делают татуировки

MALEVOLENT CREATION (недавно, увы, проводившие в последний путь Брета Хоффманна), получили контракт с Hammerheart Records и выехали в Форт-Лодердейл на запись следующего альбома. А попутно, дабы не терять времени, новый вокалист команды Lee Wollenschlaeger подрабатывает татуировками, по ставке $100 в час. Поэтому группа публикует в своих соцсетях сообщения: если кому вдруг срочно надо тату — обращайтесь. Ниже можно посмотреть галерею работ Ли.