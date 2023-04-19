EVTHANAZIA new
19.04.2023

Любопытная новинка: новый клип EVTHANAZIA «ADkupulenne»

Новинки и новости

Честно, не знаю, сколько в Беларуси осталось метал-команд, играющих с начала 90-х (!), однако EVTHANAZIA не сдается. И пускай неравномерно, с перерывами, с временами полузабвения, но напоминает о себе клипами и синглами. Редко. Но метко.

Так, новинка группы называется «ADkupulenne» — и, посмотрев видео, можно узнать, как не очко обычно губит, а две речицкие неформалки главный герой, попавший в пертурбации судьбы, теряет бессмертную душу. Ну или вроде того.

Композиционно — здорово, этакая мрачная олдовая энергетика с налетом симфо и модерновости, плюс въедливый, как потусторонняя девка-нежить, рефрен. Хорошо. И… есть мнение, что EVTHANAZIA не только не сдается, но все еще может!

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