Любопытная новинка: новый клип EVTHANAZIA «ADkupulenne»Новинки и новости
Честно, не знаю, сколько в Беларуси осталось метал-команд, играющих с начала 90-х (!), однако EVTHANAZIA не сдается. И пускай неравномерно, с перерывами, с временами полузабвения, но напоминает о себе клипами и синглами. Редко. Но метко.
Так, новинка группы называется «ADkupulenne» — и, посмотрев видео, можно узнать, как
не очко обычно губит, а две речицкие неформалки главный герой, попавший в пертурбации судьбы, теряет бессмертную душу. Ну или вроде того.
Композиционно — здорово, этакая мрачная олдовая энергетика с налетом симфо и модерновости, плюс въедливый, как потусторонняя девка-нежить, рефрен. Хорошо. И… есть мнение, что EVTHANAZIA не только не сдается, но все еще может!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 104
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Комментарии
Кирк Хэммет:
Fredguitarist написал(а):
Хочу напомнить, что Кирк Хэммет…
Что? Кирк Хэммет что?…
Anastasiya:
Еще один сингл: https://www.youtube.com/watch?v=n0F-H5V7E5U…
Fredguitarist:
Merzbow:
Братец Мэрл иногда пиздит офигевших фэнов, которые приходят выразить восхищение в особой манере)…
Виктор:
Писюн c глазами написал(а):
Да Сирожа ни в жизнь не пойдет играть с этими дилетантами, разве что пару уроков даст из снисхождения
может и пойдёт (только рад…
Писюн c глазами:
Виктор написал(а):
думаю нормальный альбом они запишут только тогда, когда на гитару наконец за все его заслуги возьмут Сирожу :)
Да Сирожа ни в жизнь не пойд…
Виталий:
Другой Александр написал(а):
Виталий написал:
Ну, если быть до конца откровенным — это смешно))) улететь в нокаут? От волосатых? На 100 металлюг от силы 1-2 бойца в�…
Виктор:
думаю нормальный альбом они запишут только тогда, когда на гитару наконец за все его заслуги возьмут Сирожу :)…
Тварь:
Нокт:
Anastasiya написал(а):
Staphylococcus написал(а):
Подобный казус недавно наблюдался с тем хранцузом-кровавым маляром,когда он сам и спалил хозяйку,когда с большого ума на�…
zzz:
Ad Noctum написал(а):
Названием альбума они хотели намекнуть, что основательнее Пристов?
Своеобразный требуют. Опять же в следующем году юбилей Defenders ……
Виктор:
эксклюзивное интервью с Лив Кристин на сайте без SSL-сертификата — где ещё такое увидишь в наши дни?)…
Другой Александр:
Пятый полноформат пензенской комманды Orthank. Альбому в этот раз дали тоже название что и у самой группы. Наверное это можно трактовать так, что они наконец-то определ…
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