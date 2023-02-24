Любопытная новинка. HEIDEVOLK «Wederkeer»

Зная о бесогонщине Аора (мастера пикапа и ушуиста хуева) кот…

Тварь:

Anastasiya написал(а):

Тварь написал(а):

но… как же Isole?

Кстати, самая несчастная группа. Когда делали столики с meet-n-greet, к ним вообще никто не подходил И играли пар…