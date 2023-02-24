Любопытная новинка. HEIDEVOLK «Wederkeer»Новинки и новости
Сегодня выходит сразу несколько любопытных релизов, и вот один из них. Голландская группа HEIDEVOLK после пятилетнего затишья готовится показать седьмой полноформатник Wederkeer. За последние годы у нее некисло сменился состав (и если честно, из основателей не осталось вообще никого), тем не менее, судя по ряду представленных синглов, узнаваемость и фирменный стиль компания сохранила.
Многослойный, многосоставный, помпезный (в хорошем смысле слова) викинг-метал с элементами нордического фолка, всяческим традиционным инструментарием, хоровым пением, легко запоминающимися и подхватываемыми припевами/мотивами, то и дело поглощаемыми штормовой напористой риффовой круговертью, чтобы, энергично потрепав, снова выбросить в какую-нибудь елейную акустическую заводь.
На bandcamp-странице группы релиз целиком пока не доступен — но, надо полагать, появится в ближайшее время. А для затравочки — пара уже презентованных видео.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 55
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Комментарии
Гвоздь в жо…:
Группа из тех, про которые говорят «Альбом отличный, а песни говно» или «Играют хорошо, но полную херню».
Зная о бесогонщине Аора (мастера пикапа и ушуиста хуева) кот…
Старый пень:
Юрий:
https://www.youtube.com/watch?v=XzpOSKIPe54 тут видеоинтервью…
Тварь:
Anastasiya написал(а):
Тварь написал(а):
но… как же Isole?
Кстати, самая несчастная группа. Когда делали столики с meet-n-greet, к ним вообще никто не подходил И играли пар…
Тварь:
Ігор:
За политическую позицию респект.Успехов в музыкальной деятельности.
P.S Некоторым адекватным стыдно быть руssким.…
Виктор:
пойду пожалуй скину им на релокейшн
больше ведь вообще делать нехуй…
DeKo:
Да играют они в принципе сносно,но смешно как-то это все выглядит.Песни есть хорошие,но «выдающимися талантами» вряд ли это можно назвать.Впрочем отзывы на ютубе у н…
Юрий:
Говнина , политика не причём , просто группа играет какое то дерьмо (((…
Дед Аким:
Шморан написал(а):
Не знаю, кто это г слушает, равно как и Мэйхем например, да даже Металлику или Креатор. Одно дело — сами музыканты, шариковы без образования, …
Андрей (Meremees):
А и я любитель тяжёлой музыки…, и тот же Kreator & Lamb of God для меня весьма обожаемы. Только вот Depeche в моём списке любимых команд тоже имеет место. Как же так?, это ведь с…
Шморан:
Не знаю, кто это г слушает, равно как и Мэйхем например, да даже Металлику или Креатор. Одно дело — сами музыканты, шариковы без образования, им нужно на жизнь зарабат…
aur_s:
Наверное стоило бы попробовать вернуть к себе Рыжую Задницу и записать что-то из воспоминаний. А потом на пенсию всем скопом. …
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