HEIDEVOLK
24.02.2023

Любопытная новинка. HEIDEVOLK «Wederkeer»

Новинки и новости

Сегодня выходит сразу несколько любопытных релизов, и вот один из них. Голландская группа HEIDEVOLK после пятилетнего затишья готовится показать седьмой полноформатник Wederkeer. За последние годы у нее некисло сменился состав (и если честно, из основателей не осталось вообще никого), тем не менее, судя по ряду представленных синглов, узнаваемость и фирменный стиль компания сохранила.

Многослойный, многосоставный, помпезный (в хорошем смысле слова) викинг-метал с элементами нордического фолка, всяческим традиционным инструментарием, хоровым пением, легко запоминающимися и подхватываемыми припевами/мотивами, то и дело поглощаемыми штормовой напористой риффовой круговертью, чтобы, энергично потрепав, снова выбросить в какую-нибудь елейную акустическую заводь.

На bandcamp-странице группы релиз целиком пока не доступен — но, надо полагать, появится в ближайшее время. А для затравочки — пара уже презентованных видео.

Количество просмотров: 55

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *