Gatecreeper
15.05.2024

Любопытная новинка. GATECREEPER «Dark Superstition»

Новинки и новости

Аризонская группа с классным названием GATECREEPER сейчас катается в туре с IN FLAMES — где их давеча видела, и затем захотелось переслушать дома. Эти ребята, которых по итогам двух выпущенных в 2016-и и 2019-м альбомов называют «американскими шведами», намекая на классический скандинавский раннедэзовый звук а-ля ENTOMBED и DISMEMBER, все-таки, кажется, умеют и могут больше, нежели выступать этаким «еще одним типа олдскулом», трибьютом, переосмыслением и пр.

Буквально на днях американцам представится возможность доказать свою творческую состоятельность студийно: послезавтра на Nuclear Blast выходит их третий альбом Dark Superstition, и судя по трем выложенным на сегодняшний день трекам, грядет нечто любопытное, с отчетливыми грузными и одновременно энергичными дэз-думовыми влияниями, мощной ностальгической энергетикой, а также… кто знает, что там будет еще. Но ознакомиться определенно стоит.

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