Celeste new
22.12.2021

Любопытная тема: CELESTE «Des Torrents De Coups»

Новинки и новости

Французские дикари, производители злого блэк-пост-хардкора/блэк-сладжа, любители красных фонарей на сцене и в фотосетах, CELESTE наконец добились внимания мажорного лейбла. Так, в январе Nuclear Blast выпускает новый альбом банды Assassine(s) — причем, судя по презентованному на прошлых выходных синглу «Des Torrents De Coups», ни модней, ни веселее эти черти не стали. Хотя баланс меланхоличность/диссонантное неистовство очевидно сместился в пользу первого компонента.

Количество просмотров: 40

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *