22.12.2021
Любопытная тема: CELESTE «Des Torrents De Coups»Новинки и новости
Французские дикари, производители злого блэк-пост-хардкора/блэк-сладжа, любители красных фонарей на сцене и в фотосетах, CELESTE наконец добились внимания мажорного лейбла. Так, в январе Nuclear Blast выпускает новый альбом банды Assassine(s) — причем, судя по презентованному на прошлых выходных синглу «Des Torrents De Coups», ни модней, ни веселее эти черти не стали. Хотя баланс меланхоличность/диссонантное неистовство очевидно сместился в пользу первого компонента.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
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