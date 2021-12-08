Любопытная новинка: австралийская сатана NOCTURNAL GRAVES с альбомом «An Outlaw’s Stand»Новинки и новости
Пускай альбом, который станет четвертым полноформатником NOCTURNAL GRAVES, целиком не вышел, — официально он появится в начале января — тройка выложенных тем уже впечатляет, особенно «Death To Pigs». Валят мужики агрессивную наждачно-непричесанную помесь бласфемического трэш-блэка/трэш-дэза (ох не случайно на гитаре бывший вокалист/гитарист DESTROYER 666 Shrapnel, а за барабаны/гитары/второй вокал/бас отвечает Nuclear Exterminator оттуда же; плюс два пассажира из DENOUNCEMENT PYRE) — и пока, погружаясь в адовый котел аранжировок, начинаешь ловить себя на ассоциациях, австралийские олдскульные варвары ловко меняют ритмические ландшафты, одновременно восхищая, озадачивая и оставляя заявку на уникальность.
Чудная разнообразная гитарная работа, убийственные барабаны, беспощадно-плотная атмосфера. В общем, непременно нужно будет заценить по факту выхода!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 124
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Комментарии
- Ad Noctum: 7/10. При этом слушаю и точно знал только за «Пристов», а в остальных тынцал интуитивно.
- Дмитрий: 9/10, не угадал кто такие «fairies». Я почему-то думал, что скинхеды появились чуть позже в 70-х)
- Olaf: 8/10…ошибся в первом и последнем. Тест зачётный!
- KarKAzz: Писюн с глазами написал(а): KarKAzz написал(а): 7 / 10 *завистливо* Заучка! не угадал…
- Писюн с глазами: KarKAzz написал(а): 7 / 10 *завистливо* Заучка!
- Писюн с глазами: Егор написал(а): Как же вокалист растолстел… просто смотреть больно… не какая прекрасная композиция…
- Егор: Как же вокалист растолстел… просто смотреть больно… не какая прекрасная композиция не смягчает его…
- KarKAzz: 7 / 10
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