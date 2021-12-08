nocturnal graves band
08.12.2021

Любопытная новинка: австралийская сатана NOCTURNAL GRAVES с альбомом «An Outlaw’s Stand»

Новинки и новости

Пускай альбом, который станет четвертым полноформатником NOCTURNAL GRAVES, целиком не вышел, — официально он появится в начале января — тройка выложенных тем уже впечатляет, особенно «Death To Pigs». Валят мужики агрессивную наждачно-непричесанную помесь бласфемического трэш-блэка/трэш-дэза (ох не случайно на гитаре бывший вокалист/гитарист DESTROYER 666 Shrapnel, а за барабаны/гитары/второй вокал/бас отвечает Nuclear Exterminator оттуда же; плюс два пассажира из DENOUNCEMENT PYRE) — и пока, погружаясь в адовый котел аранжировок, начинаешь ловить себя на ассоциациях, австралийские олдскульные варвары ловко меняют ритмические ландшафты, одновременно восхищая, озадачивая и оставляя заявку на уникальность.

Чудная разнообразная гитарная работа, убийственные барабаны, беспощадно-плотная атмосфера. В общем, непременно нужно будет заценить по факту выхода!

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