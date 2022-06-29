«Лучший голос Финляндии возвращается!» Ville Laihiala замутил новый проект

29.06.2022
«Лучший голос Финляндии возвращается!» Ville Laihiala замутил новый проектНовинки и новости
Ville Laihiala, которого до сих пор любят и помнят по SENTENCED (по-прежнему называя «лучшим голосом Финляндии») и — в меньшей мере — по POISONBLACK, в прошлом году завершил малопродуктивную историю своего не шибко успешного проекта с идиотским названием S-TOOL. И объявил о создании нового детища — при участии «стуловских» же гитариста и драммера.
Нейминг, прямо скажем, опять не фонтан: VILLE LAIHIALA & SAATTAJAT — однако пара песен в стиле «суоми рок», выложенная на ютуб и представляющая сентябрьский дебютник Ei Meillä Ole Kuin Loisemme, весьма недурна. Поет он все еще хорошо. Плюс — на финском. И как-то даже проскакивает нечто по-хорошему ностальгическое.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 45
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