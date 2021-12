Лучшие альбомы 2021 года по версии уважаемых рок-изданий

Близится финал 2021-го, и скоро мы обязательно запустим обязательную голосовалку за лучший альбом второго полугодия. А пока посмотрим, что попало в уже опубликованные топы года в версиях известных рок-журналов.

Rolling Stone

01. IRON MAIDEN Senjutsu

02. MASTODON Hushed And Grim

03. GOJIRA Fortitude

04. CARCASS Torn Arteries

05. CONVERGE Bloodmoon: I

06. TRIBULATION Where The Gloom Becomes Sound

07. PORTAL Avow

08. SKEPTICISM Companion

09. KING WOMAN Celestial Blues

10. PANOPTICON …And Again Into The Light

Kerrang!

01. EVERY TIME I DIE Radical

02. SPIRITBOX Eternal Blue

03. ARCHITECTS For Those That Wish To Exist

04. TURNSTILE Glow On

05. HOLDING ABSENCE The Greatest Mistake Of My Life

06. EMPLOYED TO SERVE Conquering

07. Emma Ruth Rundle Engine Of Hell

08. GOJIRA Fortitude

09. HALSEY If I Can’t Have Love, I Want Power

10. CONVERGE Bloodmoon: I

Revolver

01. GOJIRA Fortitude

02. SPIRITBOX Eternal Blue

03. TURNSTILE Glow On

04. EVERY TIME I DIE Radical

05. MASTODON Hushed And Grim

06. CONVERGE Bloodmoon: I

07. IRON MAIDEN Senjutsu

08. KNOCKED LOOSE A Tear In The Fabric Of Life

09. Poppy EAT

10. DYING WISH Fragments Of A Bitter Memory

Decibel

01. CARCASS Torn Arteries

02. KHEMMIS Deceiver

03. TRIBULATION Where The Gloom Becomes Sound

04. APPARITION Feel

05. PANOPTICON …And Again Into The Light

06. HOODED MENACE The Tritonus Bell

07. CONVERGE Bloodmoon: I

08. LAMP OF MURMUUR Submission And Slavery

09. IRON MAIDEN Senjutsu

10. WOLVES IN THE THRONE ROOM Primordial Arcana

Кстати, предлагаю подумать и заранее написать в комментариях, какие альбомы вы бы непременно хотели видеть в голосовалке за второе полугодие. В первом, как помните, победили CANNIBAL CORPSE.

