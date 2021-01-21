Лучшие альбомы 2020 года

Лучшие альбомы 2020 годаБлог
Итак, настал волнительный момент, когда я должна сообщить, что есть таки в этом мире стабильность! В 2015 году в голосовании полугодия победил PARADISE LOST The Plague Within; в 2016-м — DARK TRANQUILLITY Atoma; в 2017-м — PARADISE LOST Medusa… а значит, не стоит гадать, каких два альбома стали лучшими за 2020 (см.итоги первой половины и второй). И это не только стабильность во вкусах: обе группы действительно раз за разом выкатывают солидные релизы, которые, уверена, многие уже выучили наизусть.
Кто еще? Воскресшие после длинного грустного перерыва MY DYING BRIDE; бомбический камбэк BENEDICTION. Мощные работы трэшевых старичков SODOM Genesis XIX (вообще огонь!) и ТESTAMENT Titans Of Creation. Предсказуемо отличные VADER Solitude In Madness, SEPULTURA Quadra (для меня однозначно из лучших в году), ENSLAVED Utgard.
Почетные пятые места пришлись на ветеранов: AC/DC Power Up и OZZY OSBOURNE Ordinary Man.
Не могу не согласиться с выборкой релизов, также набравших много голосов: ANAAL NATHRAKH Endarkenment, INQUISITION Black Mass For A Mass Grave, FINNTROLL Vredesvävd, ULCERATE Stare Into Death And Be Still, IGORRR Spirituality And Distortion.
Не согласна с низкими позициями HORNA, PAIN OF SALVATION, AKHLYS, AZARATH, ORANSSI PAZUZU — имхо, очень крутые вещи выдали все коллективы. От себя также отмечу фантастический Ellengæst CRIPPLED BLACK PHOENIX, лайв-альбом TRIPTYKON Requiem (не было в голосовании); понравился необычный диск UADA, эпических размахов The Reckoning Dawn WINTERFYLLETH, социально-озабоченный разноплановый When I Die, Will I Get Better? SVALBARD. Ну и в целом дохлый для концертов год оказался недурным в плане музыки.
Кого открыли для себя в 2020-м вы? Что еще из не рекомендованного ранее непременно нужно послушать? Пишите! Ну и, конечно, большое спасибо за участие в голосовании. Полной картины оно не дает и не может, однако, тем не менее, всегда любопытно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 443
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Sopor Aeternus очень неплох! Утяжеляется (если можно так сказать) за счёт того, что разбавляет уже всё готик-роком.
Babooshka тоже радуют. Очень качёво.
Для меня открытие — Melted Bodies