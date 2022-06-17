Лучшая работа на свете: сурдопереводчица показывает, что поет и играет STEEL PANTHERБлог
Я когда-то рассказывала о сурдопереводчиках (или скорей сурдопереводчицах: почему-то это, как правило, женщины), которые работают на концертах, фестивалях и показывают — знаками, мимикой, движениями, языком тела — глухим людям, что происходит на сцене. Сама наблюдала в деле такую экспрессивную даму на фестивале Louder Than Life — было крайне интересно! Однако видео с недавнего фестиваля Download — это просто хит.
STEEL PANTHER, понятно, довольно специфичная группа, с впечатляющими сценическими представлениями. Казалось бы, от их шоу невозможно оторваться! Однако у нее получилось — и, есть ощущение, часть аудитории смотрела не на накрашенных нарочито вульгарных мужичков в лосинах, а на сурдопереводчицу, которая показывала песню «Death To All Metal». Ее интерпретацию «Gloryhole», к сожалению, не засняли. Наверное, руки тряслись.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 99
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Лучшая работа на свете: сурдопереводчица показывает, что поет и играет STEEL PANTHER
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