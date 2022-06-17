steel panther sign language
17.06.2022

Лучшая работа на свете: сурдопереводчица показывает, что поет и играет STEEL PANTHER

Блог

Я когда-то рассказывала о сурдопереводчиках (или скорей сурдопереводчицах: почему-то это, как правило, женщины), которые работают на концертах, фестивалях и показывают — знаками, мимикой, движениями, языком тела — глухим людям, что происходит на сцене. Сама наблюдала в деле такую экспрессивную даму на фестивале Louder Than Life — было крайне интересно! Однако видео с недавнего фестиваля Download — это просто хит.

STEEL PANTHER, понятно, довольно специфичная группа, с впечатляющими сценическими представлениями. Казалось бы, от их шоу невозможно оторваться! Однако у нее получилось — и, есть ощущение, часть аудитории смотрела не на накрашенных нарочито вульгарных мужичков в лосинах, а на сурдопереводчицу, которая показывала песню «Death To All Metal». Ее интерпретацию «Gloryhole», к сожалению, не засняли. Наверное, руки тряслись.

Количество просмотров: 99

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *