Лучшая работа на свете: сурдопереводчица показывает, что поет и играет STEEL PANTHER

Я когда-то рассказывала о сурдопереводчиках (или скорей сурдопереводчицах: почему-то это, как правило, женщины), которые работают на концертах, фестивалях и показывают — знаками, мимикой, движениями, языком тела — глухим людям, что происходит на сцене. Сама наблюдала в деле такую экспрессивную даму на фестивале Louder Than Life — было крайне интересно! Однако видео с недавнего фестиваля Download — это просто хит.

STEEL PANTHER, понятно, довольно специфичная группа, с впечатляющими сценическими представлениями. Казалось бы, от их шоу невозможно оторваться! Однако у нее получилось — и, есть ощущение, часть аудитории смотрела не на накрашенных нарочито вульгарных мужичков в лосинах, а на сурдопереводчицу, которая показывала песню «Death To All Metal». Ее интерпретацию «Gloryhole», к сожалению, не засняли. Наверное, руки тряслись.

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