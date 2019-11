LORDI выпускают «несуществующую» компиляцию «Killection»

После того, как окончательно спал флер «самых страшных победителей Евровидения», LORDI перестали привлекать пристальное внимание — однако ж с каждым годом финны обновляют свою дискографию, кажется, лишь яростнее и интенсивнее. И провокативнее — отбирая последнюю булку у Роба Зомби и GWAR, извращаясь с костюмами, заголовками, текстами (взять вот хотя бы прошлогодний Sexorcism с его «Sodomesticated Animal», «The Beast Is Yet to Cum» и т.д.) и стараясь не сдавать позиции в изменчивом мире хоррор-рока.

В январе группа готовится презентовать десятый лонгплей Killection, и его прикол в том, что, по задумке команды, релиз это несуществующий. «Это выдуманная компиляция. В нее вошли песни, которые LORDI могли сочинить в ранних 70-х, в 80-х и вплоть до середины 90-х. Но в списке есть, конечно, и «совершенно новая» тема 2019-го, так как это необходимо для всякой уважающей себя компиляции».

Насколько актуальны «старые новые» LORDI, проверяем по первому синглу «Shake The Baby Silent».

И еще из смежных финских новостей. Неизвестно, в чем именно прикол, но вместе с новой темой группы ее гитарист Amen-Ra показал дебютную вещь собственного проекта AMEN-RA’S DYNASTY. Работал он над своим сайд-детищем 15 лет, а решил выложить вот сейчас. Что ж!