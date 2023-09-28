LORDI: «Мейнстримные медиа нами больше не интересуются, и это хорошо»Блог
Группа LORDI, история которой перевалила за тридцать лет и десятки нынешних и прошлых участников, в 2021-м году выпустила, как обещала, семь студийных альбомов. А в 2023-м, в формате «я еще не все сказала», новый, 14-песенный Screem Writers Guild, представляющий собой набор песен к несуществующим хоррор-фильмам. Очень сомневаюсь, что кто-то здесь слушал все это добро целиком — но, если верить господину Mr. Lordi, нынешнее отсутствие внимания к группе, в 2006-м единовременно бомбанувшей суперхитом «Евровидения», ей никак не вредит. А очень даже нравится.
«Нам — мне и нынешним участникам команды — легко сохранять незаметность и анонимность. Нами более не интересуются мейнстримные медиа, а это, сука, очень хорошо. Потому что за нами все бегали пару лет после «Евровидения», и это внимание было как гвоздь в заднице. Сейчас же я остаюсь в тени, и для этого не нужно прикладывать ни малейших усилий. Я, например, никогда, ни секунды не тусил в соцсетях — ни в фейсбуке, ни в этих сраных твиттерах, говноинстаграммах и прочем. Меня там не было, нет и не будет. Потому что ненавижу подобное дерьмо».
Одним словом, просто подарок для лейбла, который пытается промоутировать их графоманию. Однако тут не мейнстримное медиа, и чтобы чуточку поддержать финнов (для кого-то ж они стараются все-таки — и дело свое правда знают), смотрим клип на тему из Screem Writers Guild под названием «Dead Again Jayne».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 29
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коллапес написал(а):
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