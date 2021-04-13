LORDI издадут осенью семь студийных альбомов. «Изначально я, вообще-то, хотел десять»Блог
Не знаю, следит ли кто пристально за творчеством ВИА LORDI. Про их «выдуманный» сборник Killection, выпущенный в прошлом году, я рассказывала ранее — и как симпатичный кроссжанровый эксперимент, с характерным черноюморным душком, умением делать нехитрые, но емкие хиты, он вышел даже лучше, чем можно было представить по анонсу. Но это еще не все!
Как в мемасике «я не договорила», финны за время локдауна совершенно слетели с катушек, и уже в этом октябре выпустят сразу семь полноформатников.
Mr. Lordi: «‘Killectour’ в марте 2020 быстро обломали, и я подумал, что освободившееся время нужно чем-то занять. Поэтому, несмотря на то, что альбом вышел лишь пару месяцев назад, было решено планировать новый релиз. Причем делать просто номерной альбом LORDI совсем не хотелось — особенно после Killection. Это было бы скучно. Мне настолько понравилось экспериментировать с разными видами аранжировок, записи и продакшна, что хотелось продолжить в том же ключе — однако какая-нибудь «часть 2» тоже стала бы скукотой.
Идея появилась следующая: если Killection стал компиляцией из выдуманной дискографии — так, может, пора сочинить ту самую дискографию?..
В общем, к Хэллоуину 2021 наш несуществующий каталог обретет реальность — во всяком случае, с большего. Изначально я, вообще-то, хотел десять альбомов, но лейбл счел это безумием. Как будто бы семь за раз — полностью целесообразно, хахаха.
Все эти диски будут звучать по-разному и записаны будут в разной стилистике, из разных эпох, которые отражены на Killection. Причем пять мы уже полностью подготовили; шестой на подходе!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 205
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