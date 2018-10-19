Лиха беда начало: польский метал-неформат FURIA и LICHO в Минске

Как в метале звучит психоделический транс? Оглушительное окутывающее шаманство, окруженное духами черных богов? Что будет, если причесать народные сказки жестким панковым гребнем, разделив смех и грех по проборам? У богатой польской сцены всегда есть ответы. FURIA называют свой стиль «nekrofolk». LICHO пишут в тегах всякую дичь вроде «grotowski black metal», «twardowski black metal». Однако ни то, ни другое, ни третье не является истиной. Да и к чему ее искать вовсе. Пятничным вечером в «Брюгге» было престранно, но чертовски хорошо — и это главное.

Самыми понятными и простыми для восприятия внезапно оказались KRVVLA, которые на полчаса впилили свой флегматически-минималистичный блэковый инструментал и, привычно технично подырявив мозг, подготовили слушателя к тому, что грядет следом. Слушателей, к слову, было не особенно много: из пятисот подписавшихся на встречу в вк хорошо, если добралась треть. Пили вяло — хотя, возможно, тот случай, что допинги и не нужны.

«Брюгге» в очередной раз приятно порадовал вежливо-обходительными охранниками — прекрасные люди, особенно на фоне гопников из «Репаблика». Хорошим, четким звуком — что, в общем, для клуба тоже не редкость, если звукач попадается с руками из плеч. Плюс (что уже нехарактерно!) здоровски отработанным светом, придавшим интровертной пластике поляков ореол запредельности и расцветившем густые мотки сценического тумана, от которых периодически срабатывала сигнализация.

LICHO — субтильные, юркие, в белых рубашечках, украсили сцену картинкой из хоррор-фольклора (Баба-Яга, костяная нога, вот это вот все), да и сами, с пляшущей бесовщинкой в глазах и лихим панкушным задором в подаче, будто явились чертями из сказочной табакерки, расписанной разноцветными полезными мухоморами.

Честно признаюсь: в студийном варианте оба альбома команды, Pogrzeb w karczmie (2014) и Podnoszenie czarów (2017) слушать могу только фоном: внимательно — скучно, ибо при всем любопытстве задумки материал проседает в плотности и динамике. Вживую же вся эта забавная приблэкованно-экспериментальная языческая ботва магическим образом воплотилась, разбухла, расширилась, обрела объемность 5D и с удовольствием втащила в свою залихватскую ироничную круговерть, на крутых поворотах которой, в хороводе кикимор и мавок, то и дело чудился хулиганистый призрак PESTE NOIRE.

Ну а дальше заработали яды покрепче. С сайд-эффектами позабористей. После паузы-саундчека, в течение которой пришедшие нервно курили, бродили и грустно обсуждали отсутствие мерча хэдлайнеров, сцену «Брюгге» заняли голые татуированные катовицкие торсы. Никаких приветствий, общения с публикой, суеты. FURIA, с белым гримом на лицах и черными подведенными синяками вокруг глаз (видимо, шахтерское окружение все-таки накладывает свой колорит), как будто бы никого вокруг и не видели.

Высокий, стройный, взлохмаченный, как Иисус, фронтмен Nihil отстраненно шептал какие-то заклинания, плавно опускался и, глядя в потусторонность, взаимодействовал лишь с демонами внутренними, вырывавшимися из него злобными воплями про «Za ćmą, w dym» или «Zabieraj łapska». Ошеломительный, обескураживающий гитарный шторм на фоне гипнотического психодел-градиента. Умиротворяющие минималистичные интерлюдии. Ритм-секция попивает воду и водочку. А затем снова, экстатически нарастающий, красочный и месмеризующий, словно калейдоскоп, шквалистый ветер из блэка, и авангарда, и пост-металлического, вдохновенного, пророческого, безумного и полного мистических озарений. С порывами до костей. Тот случай, что, увидев раз, непременно мечтаешь еще. Откровений ведь, знаете, много никак не бывает.

Спасибо «Лютому букингу» за неформат, упрямство и умение находить редкие драгоценности. Разноцветный фоторепортаж смотрим тут!