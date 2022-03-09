Линдеманн переобулся в прыжке

Линдеманн переобулся в прыжкеБлог
Как все наверняка помнят, Till Lindemann издавна был и слыл любителем всего русского. В последний год даже, можно сказать, провластно-русского — засветившись в том числе выступлением на Красной площади с военным оркестром при поддержке Минобороны России. Так что когда встал вопрос об отмене концертов из-за войны, все, конечно, побежали к обожателю пионеров и розовых шуб с вопросами: на твоем сайте, друг, на главной странице рекламируется концертник Live in Moscow. А как насчет Moscow в будущем?
В начале марта официально отписались RAMMSTEIN (у них, к слову, на этой неделе выходит что-то новое): «Группа RAMMSTEIN выражает поддержку украинцам, которые противостоят шокирующей атаке, инициированной российским правительством. Мы невероятно опечалены страданиями, которые выпали на долю украинского народа.
У каждого из участников группы есть свои связи с обеими странами; у каждого и там, и там есть друзья, партнеры, фанаты. И мы представляем себе, насколько хреново могут ощущать себя наши русские фэны, столкнувшиеся с подобным поведением своей власти».
Концерты, понятное дело, отменили.
А через пару дней Тилля заметили на берлинском вокзале, где он с волонтерами
пиарился встречал украинских беженцев.
Цитирую отсюда.
«Я встретила Его! Мировую суперзвезду — Тилля Линдеманна, солиста Rammstein на вокзале в Берлине. В зоне с волонтерами для беженцев.
Я ищу место, где остановиться и переночевать в Берлине до следующего вылета. Волонтёр мне отвечает, что весь Берлин переполнен, нигде нет мест. Но рядом с вокзалом построили большую палатку для беженцев и там можно остаться… Мне плохо, хочется плакать. Иду с Таней дальше. Подходим к другому волонтеру. Объясняю ситуацию. Он говорит сейчас решим.
И тут…! Подходит Тилль с Джессикой (Директор Тилля), о чем то говорят с волонтером. Я не могу поверить, что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Раммштайн в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от украинского лейбла Mozgi. У него ужасно добрые и красивые глаза.
Волонтёр говорит, что Тилль поселит меня в гостиницу… Я не совсем понимаю, что происходит. Тилль и Джессика ведут меня сами в гостиницу, в прекрасную гостиницу. Оплачивает номер, кладёт в сумку 50 евро на ужин. Джесика дает свой номер и говорит звонить, если мне что-то понадобится.
Я хочу плакать. Целую Тилля раза 3. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Раммштайн. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь.
Мировая суперзвезда, просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильём. Искренне и со всей душой».
Тем не менее, что-то мне подсказывает, будто движет дядей не сострадание, а скорее неуемная душа конъюнктурщика. Ведь как это говорят? Вовремя предать — не предать, а предвидеть. Ненароком отмазавшись от токсичного прошлого в преддверии нового релиза.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 76
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Линдеманн переобулся в прыжке
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«Ненароком отмазавшись от токсичного прошлого в преддверии нового релиза.»
А что там токсичного то было? Ну артист немного сквндальный и всё.
Увидев только фото, подумал что это он с актрисами для нового клипа na chuiю
Хотя, возможно, с будущими актрисами этого проекта:)