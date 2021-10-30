30.10.2021
LIMP BIZKIT выпускают альбом «Still Sucks»Новинки и новости
Под влиянием ковида или нет, но LIMP BIZKIT в последний год чудят. Сначала Fred Durst кардинально сменил имидж, затем группа объявила — и тут же отменила ряд выступлений, в том числе хэдлайнерских сетов на фестах. В сентябре LIMP BIZKIT внезапно показали новый сингл «Dad Vibes» — с лирик-видео, делающим максимальный упор на кислотный ретро-прикид Фреда, но на удивление приличным и классическим по звуку. На этих же выходных празднично случится #limpbizkitstillsucks.
Wes Borland отметился в соцсетях: «В воскресенье выйдет наш первый альбом за более чем декаду! Happy Halloween! Limp Bizkit – Still Sucks #limpbizkitstillsucks».
По крайней мере, самокритично.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 394
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С таким прикидом он (Фред) бы в Песняры хорошо вписался