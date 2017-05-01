LIFE OF AGONY и мир без боли. «Когда Мина призналась, что она трансгендер, это было для нас шоком»

LIFE OF AGONY, вынырнув из своего личного гендерного водоворота, наконец пополнили дискографию полноформатником под названием A Place With No More Pain, видеоклипы на две песни которого можно посмотреть прямо сейчас. А ведь альбом-предшественник Broken Valley вышел целых двенадцать лет назад — и на вокале тогда еще был Кейт, а не Мина. «Мы перестали играть в 2011 году, и я честно думал, что на этом все, — вспоминает бас-гитарист Alan Robert. — Когда Мина призналась, что она трансгендер, это было для нас шоком. Понадобилось время, чтобы осознать, что к чему, — и пересмотреть внутренние отношения так, чтобы вернуться к открытости и честности по отношению друг к другу».

Вернуться же на сцену в новом качестве коллектив смог лишь в 2014-м — и известия о трансформации вокалиста только подогрели общественный интерес. Далее Napalm Records, не глядя, подписали контракт, — и Мир без боли начал обретать осязаемость и объем. Хотя чего греха таить: и интервьюеров, и фанатов, и просто досужих интернет-комментаторов куда сильнее заботит личная жизнь и внешность Мины, нежели музыка, с которой возвратились LOA.

«Со мной все хорошо, — улыбается вокалистка (и, кстати, параллельно мечтает о роли за микрофоном STONE TEMPLE PILOTS), — я теперь живу той жизнью, о которой мечтала, не обладая в прошлом смелостью выпустить наружу мою внутреннюю леди. Моя трансформация заняла почти десять лет — так что, едва успев превратиться в женщину, я начинаю становиться старушкой, хехе. Мир жесток. Тем не менее, никакая жестокость внешних обстоятельств не заставит меня отказаться от стремления быть собой. И честно, мне все равно, нравится это кому-то или нет: я живу не для того, чтобы ублажать чьи-то вкусы. Не понимаете — идите в жопу.

Но, как бы там ни было, непонятна агрессия по отношению к людям, которые воплощают в жизнь свои мечты. Одну за другой. Это мой путь. Это моя цель и способ жизни. Я живу согласно собственным мечтам — одной и которых было прославлять женское начало. Я такая же женщина, как и другие, просто рожденная без матки. Я просто не могу рожать детей, вот и все. Чисто физическая особенность. Во всем остальном я не отличаюсь от любой другой девушки на улице вашего города».