В 2017-м должен выйти сольный альбом Лемми Килмистера

…как бы странно это ни прозвучало. На самом деле, вялотекущая работа над сольником Большого Человека шла еще с 2003 года, да вот закончить ее руки не доходили. Однако, как пообещал коллаборатор Лемми Jim Voxx из немецкой команды SKEW SISKIN, релиз все-таки будет доведен до конца. Известно, что по приглашению Лемми в записи нескольких песен приняли участие музыканты THE DAMNED, Dave Grohl, а также группа REVEREND HORTON HEAT, которую маэстро характеризовал как «some good psycho-metal-billy». Кроме того, Килмистер планировал сотрудничество с вокалисткой SKUNK ANANSIE Skin — но пока неясно, имели ли место какие-то записи.

«Дату релиза и его будущее определяет менеджмент MOTÖRHEAD, так что я пока не могу прогнозировать, когда именно это случится, — отметил Voxx, — но, полагаю, ближе к концу 2017. Lemmy оставил множество сольных записей, а также всяких других наработок — материала действительно очень много, и было важно тщательно его разобрать. Спешить тут не стоит».

В интервью 2013 года Лемми говорил, что подумывает назвать свой сольник False Teeth For The Deaf. «Это будет отличный рок-н-ролл, — говорил музыкант, — и это единственный эпитет, подходящий данному материалу. Что-то в блюзовом ключе, что-то не очень. Это не MOTÖRHEAD, но определенно будут какие-то схожие элементы».

Voxx вспоминает: «В 2003 году, когда появилась идея проекта, Лемми не особенно представлял, что и как будет, поэтому он попросил меня подключиться к работе. Он не торопился и занимался сольными записями в свободное от будней MOTÖRHEAD время. Я нашел для него возможность приходить и работать в студии в любой момент, когда ему будет удобно, — и в конце концов мы с ним сделали 10 песен. Думали, что сумеем выпустить их достаточно быстро (и это должно было случиться много лет назад), но Лемми заболел, и по понятным причинам финализация сольника затормозилась. Тем не менее, мы успели закончить все записи». Также музыкант сообщил, что на альбоме мы услышим духовую секцию, блюзового пианиста и саксофон. В общем… заманчиво.