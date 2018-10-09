Легенды шоубиза. Как рэпер спас от суицида вокалиста CREED

Дело было в 2006 году. Когда еще не все знали, что вокалист симпатичной группы CREED Scott Stapp немного «таво». Рэпер T.I. стоял на балконе и готовился выкурить косячок. А затем услышал постанывания с крыши…

«Я был в Shore Club в Майами, собирался с другом Big Phil как следует раскуриться, — вспоминает T.I., — когда сверху донеслись эти стоны и ноющие звуки. Я спросил Фила, мол, ты че, проголодался? Показалось просто, что журчит его брюхо. Ну и Фил в принципе все время хочет жрать. А он: «Не, чувак, не я это вовсе». Ну мы стоим, значит, дымим. И тут снова стон.

Выглянул я тогда с балкона вниз — ничего. Потом понимаю голову и такой: «Бля, там какой-то белый парень!» Я был поражен зрелищем. Потому что кровь на белом видна хорошо.

Говорю тогда Филу: «Черт, он в кровище и вообще не в себе». А чувак сверху плетет что-то вроде: «Сукины дети, мазафакеры, я достану их, достану». Потом пытается встать — и падает на спину. Видимо, у него была сломана нога или вроде того.

А затем он рассказал, что подруга ему изменяет с лучшим другом. И что он пытался прыгнуть с 14 этажа (а мы тогда, полагаю, были на шестом), и что будет прыгать еще.

Мы такие: «Не, чувак, не надо, не делай этого». А потом я предложил ему затянуться. Но он не мог никак достать рукой мой косяк. Так что я сказал: «Слушай, я тебе его без вопросов отдам, если ты позовешь кого-то, чтобы тебя спустили к нам вниз». Собственно, так оно и случилось. Я не знал тогда, но это был Scott Stapp из CREED».

Позже Скотт, вспоминая эту историю, назовет рэпера своим ангелом-хранителем. Ведь, главное, у того был косяк.