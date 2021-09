Лавкрафтианский дэз от участников AT THE GATES: THE LURKING FEAR выпускают второй альбом

Коллектив THE LURKING FEAR был создан в 2016-м участниками AT THE GATES Tomas Lindberg, Adrian Erlandsson, Jonas Stålhammar, а также Andreas Axelsson из TORMENTED и Fredrik Wallenberg (ex-EMBALMED) на почве любви к дэзу-металу и хоррор-литературе, в особенности к Лавкрафту. Годом спустя они показали дебютник Out Of The Voiceless Grave, напоминавший более брутальную и непричесанную версию ATG, собрал неплохие отзывы и дал понять: сиквелу — быть.

Так, в ноябре появится второй лонгплей Death, Madness, Horror, Decay, «Cosmic Macabre» из которого уже готова к ознакомлению.

Tomas Lindberg: «Второй альбом мы хотели сделать более монолитным и внутренне связным. Над первым было круто работать и мне нравится его динамичность, однако мы все обдумали, неоднократно обсудили и решили, что на последователе нужно сделать ставку на унификацию саунда… то есть постараться сделать так, чтобы группа звучала узнаваемо.

Как бы там ни было, Death, Madness, Horror, Decay также получился динамичным, интенсивным, в нем хватает скоростных тем и по-настоящему тяжелых моментов; в этом он напоминает первый, но, на мой вкус, звучит более убедительно».

Ну и для любителей ATG, кажется, хорошая новость: в этом году у них будет два AT THE GATES: один — плюс-минус прогрессивный, другой — экстремальный. На любой вкус!

