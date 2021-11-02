Ламповое поп-хэви-металлическое киберпанк-порно: смотрим клип BEAST IN BLACK «Hardcore»Новинки и новости
Мелодичная, как все финское; ретроградная, как многое из пауэр-металлического — набирающая в последние годы мощные обороты группа BEAST IN BLACK, ведомая экс-гитаристом BATTLE BEAST Anton Kabanen, в конце октября выпустила третий полноформатник Dark Connection. Это крайне цеплючая, сочная поп-пауэр-метал-музыка, броско усыпанная реминисценциями рока 80-х, евродиско 90-х и эффектно совокупляющаяся с киберпанком. Причем совокупляющаяся в прямом смысле слова.
Kabanen: «Добро пожаловать в следующее тысячелетие. Сумрачные связи и запрещенные удовольствия — такова тема следующей игры; лейтмотив реальности, существующей внутри другой реальности. Есть вещи, которые нестерпимо хочется попробовать, пускай временами ценой своей жизни. Настало время обнажить правду и получить приговор. То, что вы увидите сейчас, является результатом безжалостного и безрассудного визионерского опыта, вдохновленного умопомрачительными работами Hajime Sorayama и бескомпромиссными аниме 90-х, образца «AD Police Files: The Phantom Woman». Ради вашего удовольствия, на сладость ваших слабостей, презентуем ‘Hardcore’!»
Вот еще пара клипов и, если заинтересовало, альбом без проблем найдется в Сети. Там все еще более разнообразно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 19
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