Куда поехать летом? Mystic Festival в Кракове

«Mystic Festival вернулся!» Этим радостным криком организаторы краковского феста возвестили первые — и весьма солидные анонсы на 25-26 июня. Итак, всего планируется двадцать команд, среди которых EMPEROR, TESTAMENT, AMON AMARTH, SLIPKNOT, KING DIAMOND, POWERWOLF, TRIVIUM, CARCASS, MUNICIPAL WASTE. Цена билета порядка 130 у.е За информацией сюда.

, рубрика(и): Быстрые новости

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