«Mystic Festival вернулся!» Этим радостным криком организаторы краковского феста возвестили первые — и весьма солидные анонсы на 25-26 июня. Итак, всего планируется двадцать команд, среди которых EMPEROR, TESTAMENT, AMON AMARTH, SLIPKNOT, KING DIAMOND, POWERWOLF, TRIVIUM, CARCASS, MUNICIPAL WASTE. Цена билета порядка 130 у.е За информацией сюда.
Куда поехать летом? Mystic Festival в Кракове
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Mystic Festival, фестивали
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